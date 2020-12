La reforma anticorrupción continuará su debate este sábado 12 de diciembre

La Asamblea está contra el tiempo para la aprobación de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (Coip) en materia anticorrupción. La meta es hacerlo hasta el martes próximo, en la víspera de que arranque el receso legislativo para esta Función.

El tratamiento está a cargo de la Comisión de Justicia, que sesionará este sábado 12 de diciembre, a las 17:00, para la aprobación del informe que será enviado al Pleno para el segundo y definitivo debate.



Con ese insumo, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) podrá convocar al Pleno con al menos 48 horas de anticipación. El FMI requirió la aprobación del texto hasta el 15 de este mes para la entrega de un crédito de USD 2 mil millones a Ecuador.



Hoy, los integrantes de la Comisión avanzaron con el análisis de las observaciones que se presentaron durante el primer debate, el 28 de noviembre pasado. Los ejes son: la elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, obstrucción a la justicia y actos de corrupción en el sector privado.



La sesión duró cuatro horas y se suspendió poco después de que la secretaria sufriera una descompensación en su salud, cuando leía el borrador del documento.



Los asambleístas Henry Cucalón (PSC) y Héctor Muñoz (exSuma) aseguraron que el proyecto se aleja del “populismo penal” y también incluirá mecanismos como el compliance (buenas prácticas empresariales) para prevenir la corrupción.



“Creo que hay un informe importante que no tiene que responder de ninguna manera a un espacio coyuntural ni a ningún compromiso del Gobierno ni de nadie”, añadió Franklin Samaniego (RC), aunque comprometió su voto para la aprobación.



Cucalón explicó que el texto permitirá “visibilizar de mejor manera nuevas situaciones, que no es que no estaban” en el Código Penal para sancionar delitos como el peculado o la elusión de procedimientos en contracción pública.



“Por respeto a la dosimetría -porque alzar desproporcionadamente las penas hace un descuadre a todo el sistema orgánico penal-, lo que se ha he hecho es adecuar conductas, en caso de peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, entre otras sin aumentar (las penas)”, indicó.



Los asambleístas pidieron diferenciar entre los informes previos de Contraloría para celebración de contratos -que se analiza con esta reforma-, y el que se requería para acusar a un funcionario público de peculado.



En la última reforma al Coip se puso una figura intermedia: que para el inicio de la acción penal no hace falta ese informe, pero para la acusación y el llamamiento a juicio se requiere, indicó Cucalón.



El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), aseguró que otro proyecto que será aprobado antes de la vacancia es la Ley de Extinción de Dominio para los bienes de origen ilícito o injustificado. “Creo que el debate ha sido enriquecedor, pero por supuesto, con el texto final deben disiparse respecto a la constitucionalidad porque la ley sí es constitucional”, dijo.



En este caso, el ponente del ponente del proyecto, Raúl Tello, decidió consensuar con los integrantes de la Comisión especializada las observaciones que se dieron en el Pleno, antes de elevar a moción la aprobación del texto.