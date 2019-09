Gobierno licitará en octubre la Refinería de Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

El Gobierno sacará a licitación, en octubre próximo, un proceso para buscar a un inversionista privado que mejore las condiciones de la Refinería Esmeraldas.

La expectativa es que el sector privado optimice las condiciones ambientales de este complejo refinador, reduzca los residuos que están en alrededor del 50% y eleve la calidad de los combustibles. La meta será que se produzcan derivados Euro 5, refirió Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, en una entrevista televisiva el domingo pasado.



Actualmente, la Refinería Esmeraldas produce el 62% de los derivados que se elaboran localmente. El resto proviene de las plantas de La Libertad y Shushufindi, cuyos equipos y tecnología son considerados básicos.



Según el ministro Pérez, los términos de referencia para este proceso están listos. El modelo de contrato podría ser prestación de servicios u otra opción.



El Ministerio de Energía aclaró que lo que se busca con este proceso es entregar la administración y operación de esta refinería a un privado.



Por ahora no se conoce qué inversión demandará este proyecto. Sin embargo, Pérez mencionó que accedió a una oferta de USD 700 millones, que presentó el Gobierno japonés al Régimen anterior para hacer mejoras en esta planta refinadora. “No sé por qué no se hizo esto durante la administración pasada”.



En el Gobierno anterior, la Refinería Esmeraldas fue sometida a una repotenciación que demandó más de USD 2 000 millones, pero estas intervenciones no solventaron todos los problemas de la planta.



Tras el cambio de Gobierno, la administración actual advirtió en agosto del 2017 que este complejo industrial presentaba fallas en unidades sensibles, como la FCC, que es considerada el corazón de la planta. Por esto, se planificaron nuevas intervenciones.

La última se inició en marzo y se extendió hasta julio pasado. En esta se invirtieron USD 15,8 millones.



Ahora, este nuevo proceso de mejora que se busca ejecutar en la Refinería Esmeraldas será paralelo al proyecto de construcción de una planta refinadora en la zona costera del país.



Semanas atrás, el Gobierno realizó una convocatoria para conocer a las firmas interesadas en construir una planta refinadora de alta conversión (que produzca más productos limpios), con capacidad para procesar hasta 300 000 barriles de crudo por día. “Luego se trabajará en La Libertad, en Shushufindi; pero en este momento la prioridad es Esmeraldas”, dijo Pérez.

Venta de gasolineras



El Ministro Pérez anunció también que las gasolineras ubicadas en la zona de frontera volverán a las manos del sector privado. El Gobierno está analizando vender estas estaciones, luego de que no se lograra cumplir el objetivo de reducir el contrabando de combustibles.



Según el Ministerio de Energía, hubo un control, a mediados del Gobierno anterior, cuando se puso un montón de recursos policiales y auditores. Entonces, el consumo de combustibles bajó; pero una vez que se retiraron esos controles otra vez subió la demanda.



Esto ha motivado al Gobierno a analizar su venta para que el sector privado implemente sistemas y controles que ayuden a evitar esas fugas de combustibles.



Para Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), esta medida es acertada, en vista de que luego de siete años el Estado no ha cumplido los objetivos de controlar el contrabando y disminuir los subsidios.



Las gasolineras que se encontraban hasta 40 kilometros de distancia de la línea de frontera pasaron a poder del Estado en el 2012. En total, en ese territorio se cuenta con 46 estaciones de servicio, según la Camddepe.