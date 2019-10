Reanudar la producción petrolera en Ecuador demanda de alrededor de USD 30 millones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actividad petrolera, que fue afectada la semana anterior por desmanes, se retomará de manera progresiva. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables informó que este lunes 14 de octubre del 2019 se reanudará el transporte de crudo.

En este caso, la prioridad será entregar esta materia prima a las refinerías para que produzcan derivados y evitar un posible desabastecimiento, luego de que las operaciones fueron irregulares desde el 7 de octubre pasado, mencionó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.



Aparte, el Gobierno deberá reanudar las actividades para extraer crudo, en los pozos en los que personas ajenas a las firmas operadoras de estos campos obligaron a paralizar las operaciones. Pero para esto se requiere de unas intervenciones especiales, debido a las características particulares de esta industria.



El Ministro Pérez estima que este proceso tomará alrededor de 15 días y demandará de una inversión adicional de USD 30 millones. Con esto se podrá de manera progresiva volver a los niveles de producción que se tenían antes de los disturbios que se presentaron en el Oriente. “Si no se invierte más dinero no se recuperará (la producción) en los dos meses que faltan en este año”.



Según el último reporte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), del 9 de octubre, la producción nacional petrolera bajó a 244 224 barriles por día. Previo al 7 de octubre esta superaba los 500 000 barriles diarios.



Entre el 7 y el 13 de octubre del 2019, que se interrumpieron las operaciones petroleras, el Estado no ha comercializar más de 2 millones de barriles. Esto ha generado pérdidas que ascienden a los USD 100 millones, precisó el Ministerio de Energía.