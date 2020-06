Dos vuelos internacionales se realizarán en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el jueves 4 de junio del 2020

LEA TAMBIÉN

Un grupo 76 pasajeros proveniente de Loja arribó a las 10:00 de este lunes 1 de junio del 2020 al aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Tababela, ubicado en el oriente de Quito. De esa cantidad, 33 se sometieron a pruebas aleatorias de diagnóstico PCR de covid-19, en la sala de preembarque.

Antes de eso, ellos pasaron por diferentes filtros de seguridad como las bandejas de desinfección de zapatos. También se untaron gel antiséptico y alcohol en las manos como prevención. Les revisaron la temperatura y que utilicen correctamente la mascarilla.



Con un hisopo, los médicos les realizaban las tomas rinofaríngeas que luego serán procesadas en los laboratorios certificados por las autoridades sanitarias. “Hemos hecho un análisis aleatorio de pasajeros para ver si en el primer grupo del vuelo hay transporte de coronavirus. Eso solo se puede saber con las pruebas PCR”, indicó Gregorio Montalvo, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

El grupo de pasajeros de Loja arribó este 1 de junio del 2020 al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.



También se hizo 12 exámenes a los trabajadores del aeropuerto. “Queremos ver la prevalencia de positividad”, acotó el funcionario en una entrevista con este Diario.



Luis Galárraga, gerente de comunicación de Quiport, manifestó que dos vuelos se realizaron hoy en Tababela. Uno desde Quito hasta Loja a las 06:00 con 66 pasajeros y otro de regreso en la misma ruta a las 10:00. “Los internacionales se anunciaron para el jueves 4 de febrero con American Airlines y United Airlines, desde Miami y Houston respectivamente”.



Los pasajeros que llegaron a la capital procedente del sur del país estaban emocionados porque se abrieron los vuelos luego de dos meses de cierre. Mercy Carrión dijo que hubo estrictas medidas de prevención en las terminales aeroportuarias de Loja y Quito. Su objetivo es regresar a España con su hijo de tres años y reencontrarse con sus parientes.

En el aeropuerto de Quto se verifica que los pasajeros cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.



“Tenía que viajar el 30 de marzo y (al vuelo) lo postergaron para el 5 de junio. Lo volvieron a aplazar para agosto, pero no lo tomé porque no puedo quedarme más tiempo acá”, contó. Su otro niño, de 10 años, la espera en Europa y está desesperada porque quienes lo cuidan ya no quieren hacerse cargo del pequeño. “Necesito verlo de urgencia”.

La pasajera María Armijos destacó que en el vuelo se respetaron los dos metros de distancia entre pasajeros. También que la aeronave se encontraba limpia y había dispensadores de gel y alcohol. “Hubo un 30% menos de usuarios con relación a los viajes que hacíamos antes de la emergencia sanitaria”.