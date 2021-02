Las reacciones de cuatro candidatos presidenciales ante los resultados provisionales del CNE

Los candidatos presidenciales se han pronunciado tras conocer los resultados provisionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Durante la jornada de los comicios, más de 13 millones de ecuatorianos votaron para designar al binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos.

Hasta las 12:20 del martes 9 de febrero del 2021, las cifras de los votos que se desplegaban en el portal del CNE, con el con el 99,35% de las actas procesadas, señalaban que Andrés Arauz, candidato del correísmo por la alianza Unes contaba con un 32,09%; le sigue Yaku Pérez, aspirante del movimiento indígena Pachakutik, con 20,10%; luego está Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC con 20,06% y Xavier Hervas, de la Izquierda Democrática, con 15,97%.



Los aspirantes a llegar al Palacio de Carondelet han reaccionado ante los resultados parciales del organismo electoral de Ecuador. En sus discursos y mensajes en redes sociales, los candidatos se han referido a las cifras de las votaciones y al futuro balotaje.



Yaku Pérez



El candidato de Pachakutik habló sobre los resultados, la mañana del lunes 8 de febrero desde los exteriores del Swissôtel Quito, en donde se instaló el centro informático del CNE. Desde ese sector del norte de la capital, Yaku Pérez habló de un supuesto fraude.



"Estamos por comprobar una noticia gravísima, pero que es casi seguro. Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lasso y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a segunda vuelta. ¿Cómo? A través de las actas que están siendo rezagadas. (...) Hay esta intentona y esto lo denunciamos al Ecuador, que no debemos dejar o permitir que nos roben la voluntad de los ecuatorianos". El candidato habló de solicitar al CNE que se abran las urnas.



Más tarde, Pérez respondió en su cuenta de Twitter a un mensaje del expresidente Rafael Correa: "En sumas y restas hemos ganado, nos tienen miedo, saben que les vamos a derrotar porque soy el único que puede vencerlos con votos y sin violencia. ¿Tanto nos teme @MashiRafael que inventa números para justificar irregularidades? Le invito a que compita contra alguien del pueblo".

En sumas y restas hemos ganado, nos tienen miedo, saben que les vamos a derrotar porque soy el único que puede vencerlos con votos y sin violencia. ¿Tanto nos teme @MashiRafael que inventa números para justificar irregularidades? Le invito a que compita contra alguien del pueblo. https://t.co/41htwqSenA — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 8, 2021



Guillermo Lasso



El candidato presidencial de la alianza Creo- Partido Social Cristiano (PSC) habló desde Guayaquil la tarde del lunes 8 de febrero y dijo que esperará los resultados oficiales del CNE "para poder pronunciarme sobre cualquier otro escenario distinto", sobre quiénes serán los postulantes que participarán en un balotaje.



Al ser consultado sobre un eventual respaldo al candidato Yaku Pérez, si pasa a segunda vuelta, Lasso negó que vaya a reiterar su ayuda. El candidato dijo: "No soy dado a quisquilloserías, pero la respuesta fue tan descortés del candidato Pérez, pues que obviamente no voy a insistir en lo que declaré la semana pasada. Él sabrá por qué contestó con semejante desatino; por lo tanto pues obviamente si le molesta un apoyo mío, no lo puedo ratificar".



Lasso escribió en su cuenta de Twitter el martes que "hay miles de actas con novedades, esto aún no termina. A las 12 se empiezan a contar las actas de Guayas, donde ganaremos 3 a 1 al candidato Yaku Pérez".

Hay miles de actas con novedades, ESTO AÚN NO TERMINA.



A las 12 se empiezan a contar las actas de Guayas, donde ganaremos 3 a 1 al candidato Yaku Pérez. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 9, 2021



Andrés Arauz



El candidato por la alianza Unes respondió al tuit de Yaku Pérez la tarde del lunes 8 de febrero. En un mensaje escribió: "Si es así, bienvenido Yaku Pérez a la segunda vuelta. Sin miedo y sin violencia. Intercambiemos propuestas".

Si es así, bienvenido Yaku Pérez a la segunda vuelta.

Sin miedo y sin violencia.

Intercambiemos propuestas. https://t.co/xFHOpjiWeN — Andrés Arauz (@ecuarauz) February 8, 2021



El postulante a Carondelet habló el martes 9 de febrero durante un encuentro con los medios de comunicación en el norte de Quito. Allí hizo un llamado a los candidatos a que los procesos "pendientes por resolverse en materia electoral se realicen en conformidad con el Código de la Democracia. Estamos abiertos a que el proceso se lleve adelante", dijo sobre el balotaje.



Para Arauz, "los resultados del 7 de febrero nos demuestran de que aproximadamente el 70% del Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad, en donde se busca que a través de un gran bloque que representan el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia plantearon un proyecto de país (...) Me han preguntado con quién preferimos participar en segunda vuelta, les digo que preferimos participar con el que el pueblo ecuatoriano decida (...) Quisiera hacer un llamado a la unidad, a la unidad el futuro, es momento de dejar de hablar del pasado, el Ecuador tiene desafíos y retos".



Xavier Hervas



El candidato de la Izquierda Democrática (ID) se pronunció el martes 9 de enero del 2021. En su cuenta de Twitter, publicó una fotografía

en donde aparece al lado de Yaku Pérez, al coincidir en una entrevista. "Saludé con respeto como es y será mi línea siempre. He dicho ya que no apoyaré a ningún candidato en segunda vuelta", dijo en la red social.

Esta mañana al salir de una entrevista me encontré con @yakuperezg a quien saludé con respeto como es y será mi línea siempre. 🤝



He dicho ya que no apoyaré a ningún candidato en segunda vuelta, pero lo cortés no quita lo valiente. 😉 pic.twitter.com/WjxqV7fY5Y — Xavier Hervas (@xhervas) February 9, 2021



El aspirante del partido naranja dijo anteriormente, la noche del domingo 7 de febrero, tras conocerse el conteo rápido del CNE, que esperará a los resultados oficiales y prefirió no adelantar un posible apoyo a otro postulante. Ese día, Hervas consideró que han logrado un despertar de la sociedad ecuatoriana, aludiendo a una izquierda populista y corrupta. “Le hemos quitado el sueño a los políticos tradicionales”, mencionó.