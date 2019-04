Cuatro radares apagados en Sierra Norte en 3 años

LEA TAMBIÉN

Un viaje de ida y vuelta entre Quito y Tulcán le costó USD 1 576 a Xavier (nombre protegido), por multas que le marcaron dos fotorradares de Carchi en cuatro ocasiones.

La Empresa de Movilidad del Norte (Movidelnor), que maneja el tránsito en 15 cantones de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, le notificó que debía cancelar cuatro multas por haber excedido el límite de velocidad al cruzar en los dos sentidos el cantón Huaca (Carchi), el 8 de marzo.



En la vía Panamericana, que atraviesa esa localidad, funcionaron dos fotorradares desde el 24 de octubre del 2018 hasta el lunes último, cuando dejaron de operar por disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).



Según Paúl Champutiz, director del MTOP del Carchi, la suspensión de operaciones de los dispositivos se dio porque no se cumplieron los protocolos que se requieren para instalar medidas de seguridad vial.



Se refiere a que Movidelnor y la empresa Trafficnor, propietaria de los sensores, no habría socializado con los usuarios de la vía E-35 la instalación de los medidores de velocidad que comenzaron a funcionar.



Pablo Cerón, dirigente del Transporte Pesado de la provincia fronteriza, comenta que la ubicación de los dos fotorradares, que están separados por 1 km, obligaba a los conductores a reducir la velocidad de 90 kilómetros por hora (km/h) a 50, para no ser multados en una zona no urbana. Eso afectaba principalmente a turistas, que no se percataron que se habían colocado los dispositivos y tenía que reducir la velocidad.



El ciudadano recibió las notificaciones en su correo electrónico. El documento, acompañado de fotografías de su vehículo pasando frente a los fotorradares, señalaba que cruzó el primer sensor a 61 km/h. Por eso fue multado con el 100% de la remuneración básica unificada (USD 394).



Luego cruzó frente al otro fotorradar a 66 km/h (USD 394). A su retorno, en la madrugada, atravesó los radares a 81 km/h (USD 394) y el otro a 80 km/h (USD 394). Eso suma un total de USD 1 576, a pesar de que no superó los 90 km/h que permite la ley como máximo en las carreteras del país, explica.



Para Cerón, los dispositivos electrónicos no contribuyen a la educación vial, sino que están afectando a la economía de las familias ecuatorianas que transitan por este sector.



Los detectores de velocidad situados en la ciudad de Huaca generaron USD 300 000, entre octubre del año pasado y el 14 de febrero último.



Tras la orden de suspensión de los dos fotorradares, Movidelnor envió una comunicación pública. En ella se indica que los dispositivos fueron colocados en estricto apego a la ley y en coordinación con las entidades correspondientes hasta obtener la validación del MTOP, como órgano rector del transporte del país.



También señala que durante los cinco meses que estuvieron en funcionamiento los fotorradares hubo cero índice de siniestralidad en el sector. Y añade que Movidelnor, a partir del 8 de abril, fecha de la suspensión, no se responsabiliza por los accidentes de tránsito y por víctimas mortales que puedan registrarse en este tramo de la vía Panamericana.



Las autoridades del Carchi estudian la posibilidad de instalar en ese sitio los denominados semáforos inteligentes.



Xavier apeló la sanción de Movidelnor. Para ello tuvo que contratar a un abogado que le represente en las cuatro audiencias con cuatro jueces, uno por cada multa, en Carchi. Ayer, 9 de abril del 2019, fue la cuarta, pero no pudo viajar desde Quito.



Sin embargo, los dos fotorradares de Huaca no son los únicos que han quedado fuera de operación en la Sierra Norte.



En abril del 2016, el MTOP también ordenó la suspensión de dos dispositivos que colocó Movidelnor en el ingreso norte y sur de Ibarra, por estar en la vía estatal y no en la urbana.



Datos



1 fotorradar fijo funciona hoy en Ibarra, en la avenida 17 de Julio. Ahí los autos deben circular hasta 50 km/h.



15 patrulleros equipados con fotosensores móviles adquirió la empresa Movidelnor, para el control

vehicular.



546 Agentes civiles tiene Movidelnor en los 15 cantones del norte del país, en donde está a cargo del tránsito vehicular.