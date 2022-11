Sugerencias para evitar que el miedo nos encierre en casa

Uno de los locales ubicados en el sector de la Real Audiencia, en el norte de la ciudad, luce con poca afluencia de clientes entre semana. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

La ola de violencia por la que atraviesa el Ecuador y el miedo a salir a restaurantes o a divertirse y ser asaltado han hecho que las personas dejen de acudir a lugares públicos, especialmente en las noches.

Diego Vivero, vocero de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha, asegura que los negocios han registrado una baja en las ventas desde hace un mes y medio, por lo que solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior para buscar alternativas y mejorar la situación.

El gremio hizo un sondeo a nivel nacional para ver los efectos de la inseguridad en los negocios y encontraron que en las provincias donde rige el estado de excepción hubo una disminución de hasta el 60% en las ventas. El pasado 1 de noviembre, por ejemplo, se decretó estado de excepción en las provincias de Esmeraldas y Guayas.

En la capital

En Quito, los negocios también tuvieron un freno en la reactivación a partir de septiembre. Los dueños de los locales aseguran que se debe al miedo de salir de casa. Para tratar de contrarrestar la situación, la agremiación está trabajando de la mano con la Policía Nacional en el proyecto Mi local seguro para mejorar las condiciones y recuperar la confianza de la gente.

Juan Carlos Maldonado es dueño de un restaurante que vende alitas y comida rápida en la Real Audiencia, a 200 metros de la Tufiño. El martes pasado, a las 19:30, estaba ocupado solo el 30% de las mesas, pese a que es día de promoción.

Maldonado cuenta que hasta hace unos dos meses, los martes en las noches el establecimiento se llenaba. Nunca han asaltado en su local, pero asegura que la gente tiene miedo. Cuando declararon estado de excepción en Guayaquil, varias reservas que tenía para ese fin de semana se cancelaron.

¿Qué debe hacer la ciudadanía frente a los últimos actos de violencia? Fernando Carrión, docente de la Flacso; Jorge Hernán Baeza, decano de la facultad de Ciencias Sociales, Jurisprudencia y Humanidades UIDE, y Abraham Correa, experto en seguridad, dan recomendaciones a la ciudadanía para tener una convivencia sana. Todos coinciden en que encerrarse en casa y dejar de salir por miedo no es la mejor opción.

Prevención

No salga de casa con cosas de valor como computadoras, joyas o dinero en efectivo. Mientras esté en el vehículo, no baje las ventanillas, así le hagan señas personas de otros autos o peatones. Por ejemplo, si le dicen que tiene un neumático ponchado acérquese a alguna UPC cercana o algún lugar de confianza para confirmarlo.

Siempre atento

Si está en un restaurante, no tenga el teléfono celular a la mano ni lo coloque sobre la mesa. Es preferible no tenerlo a la vista. Esté atento a lo que ocurre a su alrededor, a la gente que ingresa al local. Si nota algo sospechoso puede alertar a los dueños del local o a los guardias de seguridad.

Evite la violencia

Se debe enseñar a los niños que la respuesta violenta nunca soluciona los conflictos y las consecuencias que puede tener. Tratar de hacer justicia por mano propia puede incurrir en algún tipo de delito. No crea en cadenas o mensajes falsos que circulan por redes sociales y que buscan crear conmoción. Infórmese.

Salidas grupales

No se exponga innecesariamente. Por ejemplo, no salga a trotar o caminar solo por lugares poco iluminados o con poca concurrencia. Si desea salir a trotar forme un grupo de varios deportistas -hay varios en la ciudad- y utilicen trayectos que conozcan, preferiblemente que no sean alejados.

