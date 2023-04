814 siniestros de tránsito se registraron en Quito en el primer trimestre del 2023

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), conducir en condiciones ambientales de niebla, neblina, granizo, lluvia es la quinta causa de siniestralidad en Quito. Foto: Twitter CBQ

Roxana Madrid (I)

En Quito, durante el primer trimestre del 2023, se registraron 814 siniestros tránsito. Está cifra es mayor a la del mismo periodo del 2021 y 2022.

Los meses de enero, febrero y marzo corresponden a la época invernal en la región Sierra.

Los tres primeros meses del 2022 hubo 788 y en el 2021 se registraron 765. Esto significa que tomando en cuenta el 2023 hay un incremento del 4% y 7%, respectivamente de los años anteriores.

Sin embargo, la cantidad de accidentes de este año es menor a los ocurridos en los tres primeros meses del 2019, que fueron 1 123.

El clima y los siniestros de tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) considera que el problema cuando llueve es que los conductores olvidan que deben reducir la velocidad. Requieren de más espacio para frenar, pero siguen manejando como cuando el asfalto está seco.

“Recuerdo que una vez llovía y quise frenar cuando ya me acercaba a la curva de El Trébol (sentido valle-Quito). Entonces tuve que frenar un poco rápido y el carro se me tambaleó porque el piso no era estable”, cuenta Vinicio Amores, un conductor de 58 años.

Amores iba a 80km/h sobre la autopista General Rumiñahui. Afortunadamente su acción no pasó a mayores, pero él reflexiona que, si hubiese estado a una mayor velocidad y hacía ese cambio brusco, podía volcar o chocar su auto.

Erika Cobo, directora de Ingeniería de Tránsito de la AMT, señala que “no es el clima el que influye en los siniestros, sino el comportamiento de la gente para que suba o baje la cantidad de siniestros”.

Para entender este comportamiento, EL COMERCIO solicitó la cantidad de siniestros registrados en época lluviosa (enero, febrero, marzo) y la de la temporada seca ( julio, agosto y septiembre).

Así, los datos arrojaron que, en 2019, hubo 1 117 siniestros durante el tercer trimestre. Esto significa que hubo un 1% menos que el primer trimestre de ese año.

En 2022 hubo una reducción del 3%, mientras que en 2021 un incremento del 9%. Los meses de invierno tienen una ligera mayor cantidad de siniestros viales ante los meses de verano en cada año, a excepción del 2021 en donde es al revés.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), conducir en condiciones ambientales de niebla, neblina, granizo, lluvia es la quinta causa de siniestralidad en Quito.

Entre enero y febrero del presente año se registraron 38 siniestros y 18 heridos por este motivo.

Otras causas de los siniestros de tránsito

La primera causa –que además es la primera también en mortalidad- se relaciona con exceder los límites de velocidad. En los dos primeros meses del 2023 hubo 155 siniestros que dejaron 21 fallecidos y 86 heridos.

En Ecuador el límite de velocidad en zonas urbanas es de 50km/h. En sectores perimetrales de Quito como son las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre es de 90km/h.

Los conductores que excedan los límites de velocidad reciben una multa, que va desde un salario básico unificado, actualmente USD 450, hasta el pago del 30% del salario.

La segunda causa de siniestros en la ciudad tiene que ver con no respetar las señales de tránsito (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.). Hubo 72, con una persona fallecida y 50 heridas.

Como tercera causa se encuentra conducir bajo la influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos, que contabilizó 69 siniestros con tres personas fallecidas y 71 heridos.

La cuarta es no ceder el derecho de vía o preferencia de paso a vehículos, con 47 siniestros y 28 heridos y un fallecido.

Vías con mayor cantidad de siniestros en Quito

Las vías con mayor cantidad de siniestros en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) son la avenida Simón Bolívar, que en 2021 presentó 251 siniestros y en 2022, 250.

Le sigue la av. Mariscal Sucre, con 241 siniestros en 2021 y 233 en 2022. También está la av. Pedro Vicente Maldonado, con 96 siniestros en 2021 y 111 en el año siguiente.

La avenida Oswaldo Guayasamín (Interocéanica Norte) registró 89 siniestros hace dos años y hace uno, 98.

La av. 6 de diciembre tuvo, en 2021, 57 siniestros y al año posterior 67.

Acciones para contrarrestar los siniestros

La AMT realiza operativos de control permanentes en las calles de Quito. En lo que va de enero a marzo del 2023, ha ejecutado 4 570 operativos, de los cuales ha emitido 26 881 citaciones.

La entidad municipal cuenta con un área de Seguridad Vial que se encarga de implementar operativos preventivos dirigidos a los conductores que, por ejemplo, exceden los límites de seguridad.

Asimismo, desarrolla campañas en seguridad vial para fomentar el respeto al peatón y ciclista, el uso del cinturón de seguridad para los vehículos y el casco homologado para las motocicletas.

Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, se refiere a los radares de control de velocidad en las vías y, señala que, si bien son herramientas para disuadir a los conductores en el exceso de velocidad, no son suficientes para reducir el número de siniestros ocasionados por esta causa.

“La gente ya sabe dónde está el radar y baja la velocidad –principalmente quienes son usuarios habituales de esas rutas. Ellos pasan el radar y vuelven nuevamente a acelerar”, dice.

El experto en temas de tránsito y movilidad solicita que el Gobierno emita de manera urgente la reforma al Reglamento General para la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que está pendiente desde hace ya un año y medio.

Según su criterio, en ese reglamento se podría establecer como herramienta de control para el exceso de velocidad no solo los radares, sino también los pórticos electrónicos, que se colocan en la entrada y salida de un trayecto y miden toda la velocidad promedio del vehículo durante su recorrido.

De esta forma, se podría tener datos del tiempo que al conductor le toma recorrer la ruta y la velocidad a la que ha ido para determinar si superó los límites de velocidad establecidos.

Noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: