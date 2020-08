Quito mantendrá circulación vehicular por placas luego de que termine el estado de excepción

LEA TAMBIÉN

“Hay que ser claros: jurídicamente se terminará el estado de excepción, pero la emergencia sanitaria sigue y las medidas continuarán”, dijo Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, la tarde de este jueves 27 de agosto de 2020.

El funcionario aseguró que las restricciones de movilidad se mantendrán en la capital, pese a que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional anunció que después del 12 de septiembre no se renovará la declaratoria de emergencia nacional.



En Quito, por ejemplo, se continuará con el sistema Hoy no circula (par o impar). “No tendremos toque de queda, así que se podrá circular a cualquier hora. Eso sí, un día circularán los vehículos pares y otro día los impartes, similar a lo que sucede ahora”, indicó Abad.



Si bien antes de la pandemia, la capital tenía una restricción de circulación vehicular que excluía las vías periféricas como la Simón Bolívar, ahora en esta se aplicarán controles para garantizar que los conductores transiten según el último dígito de su placa. Esto significa que la medida Hoy no circula rige para todo el cantón, explicó el funcionario.



AMT gestionará la emisión de nuevos salvoconductos

Tras el fin del estado de excepción, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encargará de la emisión de los salvoconductos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Un segundo punto que se analiza dentro de la Secretaría de Movilidad es la emisión de nuevos salvoconductos. “Esta competencia pasará a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Nosotros estamos pensando en un mecanismo para validar los que se emitieron anteriormente (por parte del Ministerio de Gobierno)”.



Sobre este punto Abad agrega que no hay todavía un sistema definido, pero la idea es sacar de circulación "cientos" de salvoconductos que han sido obtenidos de forma fraudulenta y con información falsa; y entregar un nuevo documento con mejores seguridades que permitirá a los trabajadores de las áreas estratégicas, como medicina, seguridad, alimentos, etc., movilizarse libremente.



Sobre los aforos y horarios del transporte público municipal, el funcionario señaló que en las próximas reuniones dentro del Municipio se analizarán medidas de bioseguridad y “buscaremos mecanismos para continuar previniendo los contagios”.

Finalmente, para la siguiente fase en la que entrará la ciudad, ya fuera del estado de excepción, la Secretaría de Movilidad tiene previsto extender las ciclovías y fortalecer otras formas alternativas de movilidad. El objetivo es que las personas prefieran usar las bicicletas para ir de un sitio a otro.