USD 53 millones se recaudarán este año por obras pasadas en Quito

Las quejas empezaron a oírse apenas arrancó el año. Las personas que realizaron el pago del impuesto predial los primeros días de enero, se percataron de que en algunos casos los valores aumentaron en un 200%. El alza se debe, principalmente, a la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

Ana Flores cuenta que su padre, quien tiene una casa de 300 m² en Ponciano, debió pagar USD 780 por la contribución. La cifra incluso superó al monto del predial, que fue de 590.

Ayer 6 de enero del 2021, a las afueras del Balcón del Servicios del Municipio en el Centro Histórico, varias personas se mostraron molestas por tener que acudir al lugar a presentar un reclamo por el exceso en el cobro.



“En el 2020 pagué USD 227, para este año me toca 296. Desconozco las causas de ese aumento”, contó con desesperación Patricio Chicaiza, propietario de un puesto donde comercializa fritadas y que tiene una propiedad en la ciudadela Ibarra, en el sur de la capital.



La Alcaldía habilitó el número 1800 510510 opciones 1, 6 y 8 para receptar quejas y dudas sobre el pago de impuestos.



Según el Cabildo, se han registrado 13 722 consultas, desde el 4 hasta el 6 de enero, por valores de impuestos, contribuciones, dudas y otros. 80 funcionarios fueron asignados para atender llamadas y alertas, según el director de Servicios Ciudadanos, Henry Reyes.



Sin embargo, las personas aseguraron que la línea que activó la Alcaldía para esa función no sirve, por eso decidieron acudir. Allí, personal municipal les informó que el trámite no se hacía de manera presencial, para evitar aglomeraciones y contagios. Y las personas no fueron atendidas.



¿Qué es la CEM y por qué aumentó? Se trata de un aporte que todos los ciudadanos deben hacer anualmente por las obras que el Municipio ha realizado en el Distrito durante el ejercicio fiscal.

Alexandra Mazón, directora financiera de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), señala que hay dos tipos de cobros: el primero por las obras catalogadas como distritales (que benefician a toda la ciudad, como avenidas, intercambiadores, entre otras) y el segundo generado por las obras locales (que favorecen solo a un barrio o sector).



El pago por las obras distritales suele ser cuantioso, por lo que se difiere, usualmente, para 10 años. De modo que, por ejemplo, si una obra fue entregada en el 2010, las personas debieron pagar por esos trabajos a través de esta contribución, cada año, hasta el 2020.



Este 2021, la ciudad aún está pagando por obras entregadas años atrás. Por ejemplo, la extensión de la avenida Simón Bolívar, que va desde Calderón hasta San Antonio; el intercambiador de Carapungo; la repavimentación de vías importantes, entre otras.



Según la Alcaldía, el alza en el cobro de la CEM este año aumentó debido a la Ruta Viva.

Mazón explica que a pesar de que esta vía fue habilitada en el 2015, no pudo ser cobrada desde ese periodo fiscal.



Eso ocurre por distintos motivos, principalmente porque son obras que suelen hacerse en tramos, con distintos contratos, y se pueden empezar a cobrar solo una vez que hayan ingresado las actas de entrega, y ese trámite suele demorar.



En el caso de la Ruta Viva, en el 2018 el Concejo definió que al año siguiente se cobraría el 5% del valor que hasta ese momento se tenía de la obra, por lo que se realizó un primer cobro en la recaudación.



A la par, se barajó la posibilidad de que el resto de esa inversión se cobre a manera de peaje a los usuarios de la vía, pero no fue legalmente posible. En diciembre del año pasado, el Concejo decidió que los USD 261,9 millones que costó la obra (sin contar con el valor que ya se pagó en el 2018), se recuperarían en 15 años, a partir de este 2021.



Así, la cuota de este año fiscal que se está cargando a los predios por el costo de esa vía es de USD 17,4 millones.

A ese valor, este año se suman otros: las obras distritales que se hicieron en el 2020 y en años anteriores y las obras locales. Las últimas son, por ejemplo, adoquinados, construcción de bordillos, canchas y parques.



En total, este 2021 la ciudad tendrá que pagar alrededor de USD 53 millones por la CEM, pero la cifra puede variar por las excepcionalidades tributarias vigentes.



Mazón aclara que este pago difiere de una persona a otra, aún cuando vivan en la misma calle. Las obras locales se cobran a cada predio, según el metraje que tengan de frente.



Depende, además, de otros aspectos, por ejemplo, si se ha hecho una transferencia de dominio de la propiedad. La funcionaria señala que en el caso de las obras distritales, el valor que se debe pagar depende del avalúo del predio. Actualmente se cobra USD 0,18 por cada USD 1 000 de avalúo.



Quien tiene un predio más costoso, pagará más. Aquellas personas que tienen una propiedad cuyo avalúo no supera los USD 70 000 no deberán pagar esta contribución, pero si tienen varios predios, y la sumatoria de todos supera esa cifra, sí tendrán que cancelar.



Entre el 1 y 5 de enero el Municipio recaudó USD 5,3 millones por el impuesto predial y USD 2,7 millones por la CEM.