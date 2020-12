La administración central y movilidad en Quito, con más presupuesto

Quito deberá enfrentar el 2021 con el presupuesto más bajo de los últimos años.

La noche del miércoles 9 de diciembre del 2020, el Concejo Metropolitano aprobó con 19 votos a favor el presupuesto para el ejercicio económico del año entrante: USD 569,84 millones, sin contar con el Metro, para el cual se destinarán 185,5 millones.



En los últimos cuatro años, el presupuesto ha venido disminuyendo. En el 2018 fue de 755 millones, en el 2019 alcanzó los 725 millones, en el 2020 fue de 612 millones y en el 2021 será de 569,84 millones.



La concejala Luz Elena Coloma considera que es el presupuesto el que revela cuál es la prioridad de la Municipalidad y ayuda a entender hacia dónde se encamina la ciudad.



Según la distribución del presupuesto global incluido el Metro, el área que más dinero se llevará el año entrante es movilidad, con 365,5 millones.



Dentro de ese rubro se encuentra todo lo relacionado con obra vial, Agencia Metropolitana de Tránsito, seguridad vial, Empresa Metro de Quito, Empresa de Pasajeros y Secretaría de Movilidad.





En segundo lugar se encuentra la Administración General, con 149,2 millones.



Allí se contemplan, por ejemplo, los sueldos de la planta central y el pago de la deuda del Municipio. Coloma sostiene que uno de los puntos que más llama la atención es el porcentaje que se destina para el pago corriente.



Al inicio de 2020, dice, la inversión representaba el 63% y el gasto corriente, el 37%. Con la reforma del 2020, el gasto corriente subió al 41% y en el presupuesto del 2021 es del 54%. Señala que esta es la primera vez que hay mayor gasto corriente que inversión.



Freddy Erazo, administrador general del Distrito Metropolitano, manifiesta que años atrás las cifras que manejaba la Municipalidad no eran sinceras.



Señala que se detectó que parte de la nómina se ingresaba como proyectos de inversión, por lo que este año, ‘por primera vez’, se transparentaron esos valores. “Ahora, como todos los rubros de nóminas están donde deberían, puede parecer que se incrementó la nómina, pero no es así. Lo que se ha hecho es aclarar lo que estaba sucediendo y ha sucedido por años”.



La cartera vencida del Municipio de Quito es otro de los problemas que preocupan a los ediles, ya que alcanza un monto similar al presupuesto para el 2021. Son unos USD 500 millones que el Cabildo no ha logrado cobrar.

Algunas de esas deudas se arrastran desde hace más de 40 años. La edil Andrea Hidalgo considera que es importante analizar la cartera y definir si esos títulos de crédito se pueden cobrar o no, ya que la gran mayoría son de menos de USD 40. Algunos, de USD 2.



Erazo explica que la deuda tiene que ver con valores tributarios (básicamente impuestos) y no tributarios (multas, regalías, publicidad, etc), que no han podido ser recuperados. ¿Por qué?



Principalmente por falencias en los datos. No hay información clara al respecto. Cuenta que han encontrado un estimado de 600 000 procesos coactivos que no están levantados ni inventariados.



Erazo admite que el departamento de cobranzas, integrado por unas 30 personas, no es suficiente para hacer esa tarea. Los próximos días se lanzará un concurso para contratar a una empresa que se encargue de recuperar la cartera vencida. Hace un llamado a los concejales para que sean veedores del proceso.



Otro de los inconvenientes que enfrenta la Municipalidad es la mora en el pago de impuestos. Históricamente, el 25% de los contribuyentes no cancela a tiempo, por ejemplo, el predial.

Hasta octubre de este año se han recuperado USD 53 millones, lo que representa el 50% del total de predios, mientras que el año pasado se recaudó el 75% del total, es decir aproximadamente USD 74 millones. Erazo explica que es difícil que el porcentaje aumente tomando en cuenta que diciembre es un mes bajo.



Según el funcionario, para el presupuesto del año entrante se espera contar con al menos USD 10 millones de esas cuentas por cobrar.



Entre las áreas que más reducción tuvieron están Ambiente, Obras Públicas, Hábitat y Vivienda e Instituto Metropolitano de Patrimonio.