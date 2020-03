La capital permaneció con poco movimiento la tarde de este martes 17 de marzo

LEA TAMBIÉN

Las principales calles del Distrito Metropolitano tuvieron poco tránsito la tarde de este 17 de marzo del 2020. En algunas hubo recorridos de brigadas de control que se aseguraron de que la ciudadanía cumpliera con las medidas de restricción.

En vías como la Amazonas, la Mariscal Sucre y la 10 de Agosto no se escuchaba el usual sonido de los motores de los vehículos.



En el sur de la ciudad, en el sector de la Gatazo, el Parque Lineal Quito Sur lucía vacío al igual que las calles aledañas. Este episodio se repitió en otros puntos de la urbe, en el norte de la ciudad, la avenida Diego Vásquez de Cepeda no presentaba mayor tránsito y se podía divisar a un helicóptero del Cuerpo de Bomberos rondado el lugar.



En otras zonas del norte, como El Batán o La Mitad del Mundo, se pudo evidenciar a vehículos realizando perifoneos en los que recomendaban a la ciudadanía permanecer en sus casas y adoptar las medidas de prevención.



Los valles presentaron el mismo resultado, sin embargo, aunque no existió mayor tránsito vehicular, la presencia de repartidores motorizados fue frecuente.



Los mercados y supermercados de la capital, que son los puntos disponibles para el abastecimiento ciudadano, continúan con su funcionamiento normal.



Otros puntos de abastecimiento han implementado técnicas para la repartición y almacenamiento de productos. Usuarios cuentan que en los vendedores han seleccionado cierto porcentaje de los productos para venta, de forma que exista una cantidad límite para los productos que quiera adquirir un solo consumidor.



En el sector de la Argelia Baja , sur de la capital, usuarios cuentan que en los locales ha aumentado la demanda de productos e, inclusive, se ha llegado a especular con los precios. Un producto cárnico que normalmente cuesta USD 6, ahora se lo oferta a un precio de USD 12.



La Intendencia de Policía de Pichincha, por medio de comisarios, se encuentra realizando controles de precios en mercados y supermercados. El trabajo se ha dispuesto a nivel nacional, en él se verifica que los productos de primera necesidad se expendan de acuerdo a los precios oficiales asignados por el Ministerio de Agricultura. Este tipo de controles continuaran en los próximos días.