Salud denunció 'llamadas y mensajes mal intencionados' a adultos mayores; en Quito se registraron largas filas

Ciudadanos reclamaron otra vez porque adultos mayores enfrentaron filas largas en puntos de vacunación como el Colegio Central Técnico. La tarde de este jueves, 15 de abril del 2021, soportaron lluvia. Y en un momento les dijeron que se acabaron las dosis. Horas después que ya llegaron otras.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) se refirió a las aglomeraciones registradas en dos sitios de vacunación en Quito y denunció que "llamadas y mensajes telefónicos falsos y mal intencionados fueron enviados adultos mayores (de entre 65 hasta 90 años de edad), impulsando a que acudan a recibir la vacuna sin un agendamiento previo".



"Lamentablemente esta acción de mala fe ocasionó una saturación de demanda de vacunas. Sin embargo, las brigadas de salud respondieron a la necesidad y se normalizó el proceso de inoculación", continúa el comunicado del MSP.



En la información, la Cartera de Estado ratificó que los adultos mayores de 90 años son los únicos ciudadanos que pueden acudir sin cita a los centros de vacunación a partir de las 15:00.



"Se insiste a la población y al público adulto mayor respetar el proceso de agendamiento para continuar con la fase 1 del Plan Vacunarse", finaliza el comunicado.

Ni la lluvia impide que las personas sigan esperando por respuestas. Se nos ha dicho que esperemos, que han llegado nuevas vacunas y harán pasar a las personas en grupos de 20. No estamos del todo seguros.. pic.twitter.com/W4cySNz7PJ — Cristina Herrera (@cristi_herrera) April 15, 2021



Jornada de vacunación en Guayaquil



Una nueva jornada de vacunación se vivió en el Instituto Tecnológico Bolivariano, en Guayaquil, 960 personas recibieron la dosis anticovid-19.

Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad, sostuvo que con los convenios firmados hubo una mayor coordinación entre entidades. El Municipio por ejemplo apoyó con la logística; lo hizo junto a la empresa privada y otras instancias. Mientras que el Gobierno dotó de las fórmulas y el listado. “Nos dimos la mano y los dos primeros días vacunamos a 2 132 personas”, explicó.



El ministro de Salud de Ecuador, Camilo Salinas, además, informó que las personas mayores de 90 años pueden ir a los puntos para vacunarse de forma directa. No se especificó si en todas las ciudades



"Si en el punto de vacunación, el 'stock' ha quedado como ausentismo, o es menor al número de personas mayores a 90 años que han llegado, la indicación es el reagendamiento inmediato o cruzar con los puntos de vacunación cercanos para inmediatamente trasladar a la persona y tenga el derecho a la vacuna", dijo Salinas.



Adicionalmente, expresó que el nivel de ausentismo se ha reducido al 15% y manifestó que se habilitará un servicio para que quienes no puedan o no quieran el servicio tengan la opción de informar y así reagendar a otro ciudadano.



“En caso de no poder acudir, infórmenos a través del 171 para inmediatamente agendar a las personas que sí quieren ser protegidos con la vacuna”, sostuvo.

