El alcalde Jorge Yunda tiene ocho proyectos en marcha

Desde que el alcalde Jorge Yunda tomó las riendas de la ciudad -hace siete meses- ha desarrollado ocho obras, entre ellas la repavimentación vial, el diseño del Corredor Metropolitano, el plan de seguridad, Vindobona.

Yunda asumió la Alcaldía con el 21,39% de los votos. Hoy, según la empresa Cedatos, 47,3% de los encuestados aprueba su mandato y 36,1% lo desaprueba. Asimismo, el 44,7% de personas dijo creer en la palabra de Yunda, mientras que el 40,9% señaló que no. La muestra se basó en 480 entrevistas en Quito.



Cedatos preguntó: “¿Qué problemas debe resolver prioritariamente Yunda?” El 37,7% dijo que el transporte y las vías en mal estado, el 15,3% la inseguridad y la delincuencia, el 9% que se terminen las obras inconclusas, el 4,4% que trabaje por los más pobres y el 4,2% que bajen los elevados impuestos y las multas.



Este Diario conversó con seis académicos y exalcaldes para que analicen el desempeño de Yunda. Todos coinciden en que dos de los aciertos son la repavimentación y el haberse rodeado en algunas áreas de expertos como Fernando Carrión (urbanista) y Hugo Yepes (vulcanólogo).



Empero, los analistas creen que los daños que sufrió la ciudad durante las protestas violentas que se dieron en octubre hicieron que la gente cuestionase el liderazgo de Yunda.



Para el exalcalde Paco Moncayo, es difícil valorar la gestión en solo siete meses. Entre las fortalezas que ha detectado están el que haya incluido en su equipo de trabajo a Carrión, quien lidera uno de los proyectos más importantes: el Corredor Metropolitano.

Una de las deudas -dice- tiene que ver con el plan de reorganización del Cabildo. Sostiene que se debería disminuir el número de funcionarios. De hecho, cerca del 27% del presupuesto aprobado para el 2020 se destina a gasto corriente.



La concejala Luz Elena Coloma cuestiona la demora que algunos temas cruciales han tenido para llegar al Concejo, entre estos la reorganización administrativa para volver más eficiente la gestión y evitar duplicidad de funciones. Además, están pendientes el sistema integrado de transporte y la ordenanza de tarifas. Una de las fortalezas, según la edil,es la capacidad de oír sugerencias, de escuchar todas las voces del Concejo.



La repavimentación intensiva es otro de los aciertos. Así lo considera Roque Sevilla, exalcalde. Dice que aún falta concretar la estructuración de un plan a largo plazo que indique adónde va Quito.



Eso se debe a que en los últimos 20 años hubo cinco administraciones de cinco signos políticos distintos, por lo que no ha habido continuidad en el proyecto de ciudad. Así lo considera Fernando Carrión, y explica que Quito vive desde hace varios años una fuerte crisis debido a la falta de un modelo de gestión. Para él, los tres proyectos estructurales que están desarrollándose en esta Alcaldía tienen que ver con el Metro (aún faltan definir la tarifa, el administrador y el sistema multimodal), el Corredor Metropolitano y el estatuto autonómico (la carta normativa principal de la capital).

El modelo de gestión de la ciudad y su estructura poco eficiente es justamente una de las debilidades de la actual administración para Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal. Cree que se debería reducir el gasto corriente por el exceso de servidores (20 000).



“Ante las carencias fiscales es imperativo tratar de efectuar alianzas público-privadas para dinamizar la inversión”.



La selección del personal es otro punto que se cuestiona a Yunda. Coloma explica que hay un reclamo de los Constructores Positivos de que hay 20 proyectos de más de USD 5 millones que están estancados porque el Municipio no da paso a los cobros, a través de las administraciones zonales.

Esta administración ha tenido dos secretarios de Ambiente, dos de Seguridad, dos de Comunicación, dos directores de la AMT, dos de Agua Potable y dos del Concejo.



La decisión de aplicar el Hoy no circula y de sancionar a quienes infrinjan la ley también es bien vista por los analistas. Sin embargo, para Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad, hace falta un proyecto de movilidad que vaya más allá del reasfaltado. “Debería tomar decisiones frente a proyectos como la Solución Vial Guayasamín y Quito Cables. Por ejemplo, se anunció que se busca contratar 300 buses eléctricos, pero aún no se conoce el proyecto”.



El tema de la seguridad es uno de los que más interesa a la ciudad. Abad dice que con el cambio del secretario -Juan Pablo Burbano- hay mejor coordinación interna y externa con la Policía y las Fuerzas Armadas. Se han logrado avances en la rehabilitación de las UPC. Están trabajando en la colocación de cámaras con identificación facial y en un Código Orgánico de Seguridad.



Además, 20 instituciones trabajan en la rehabilitación de La Marín, para mejorar su infraestructura y el control.