Operativo de control de precios de útiles escolares se realizó en Quito

Desde la avenida Patria hasta la Orellana y de la 10 de Agosto al sector de La Floresta, la comisaria de La Mariscal, Nataly Logroño, inició este miércoles 28 de agosto del 2019, el recorrido por unas 15 papelerías del circuito La Mariscal. El objetivo: cumplir con la disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, de evitar la especulación en los precios de útiles escolares, previo al inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía.



Daniela Valarezo, intendenta de Policía de Pichincha, indicó que los operativos de control comenzaron ayer, martes 27 de agosto, en Sangolquí, y se realizan con el acompañamiento de comisarios y de la Policía.



Desde este miércoles, señaló, se realizarán en los 10 distritos de Quito y los cinco cantones de Pichincha. Lo mismo se hará en las otras provincias de la Sierra y Amazonía, por disposición de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Uniformados de la Policía Nacional acompañaron a las autoridades de la Intendencia durante los operativos de control este miércoles 28 de agosto del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Para verificar que no haya incremento en los precios de útiles, Valarezo dijo que se basan en un listado referencial del año 2015, proporcionado por el Ministerio deEducación.



Durante el operativo en La Mariscal, la comisaria Logroño solicitó a las papelerías que coloquen una lista de precios en los exteriores de los locales, para que los ciudadanos puedan tener un margen referencial.



La intendenta Valarezo detalló que en la lista entregada por la cartera de Educación, un compás de precisión cuesta USD 3, en un mercado popular y USD 2,30 en una papelería especializada.



El precio de dos esferográficos es de USD 0,50, en el mercado popular y 0,70 en una papelería especializada. Un marcador de tiza líquida cuesta USD 0,70 en el mercado popular y 1,10 en una papelería especializada. El valor de los pinceles es de USD 0,80 en el mercado popular y USD 1 en centros especializados. Y un cuaderno pautado mixto cuesta entre USD 1 y 1,25.



En un local de Dilipa, la comisaria de La Mariscal verificó costos de los materiales escolares básicos como cuadernos, lápices y esferos. Además se percató de que en la entrada del local exista una lista de precios. No encontró precios excesivos.

Nataly Logroño, comisaria del sector La Mariscal, realiza una inspección en papelería Dilipa para verificar que no exista especulación en los costos de los útiles escolares. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



El administrador de ese local, Cristian Molina, dijo que no existe mucha diferencia entre los precios del ciclo escolar anterior. Una lista de útiles básica –detalló- cuesta unos 35. Gabriela Pérez gastó USD 6 más este año, en relación al anterior. Dice que lo más caro son los libros.



En la segunda papelería visitada, Logroño recordó a los encargados que por no tener la lista de precios exhibida al público se pueden enfrentar a una sanción y pidió colocarla. Además identificó precios elevados. Dijo que -por ejemplo- un lápiz cuesta más de USD 0,40, mientras que en la primera papelería llegaba máximo a USD 0,30. Los encargados señalaron que los precios varían según las marcas.



La intendenta Valarezo precisó que el Ministerio de Educación será el encargado de establecer sanciones para los establecimientos que suben los precios, luego de la notificación recibida por parte de las intendencias. “Si hay aumento de precios no hay facultad para clausurar”.



En algunas provincias, dijo la Intendenta, se realizan los recorridos con funcionarios de Educación. En el caso de Quito se emite un informe con parte policial a la Cartera.