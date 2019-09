Conductor de tanquero presunto responsable de provocar la muerte de mujer fue multado con 10 puntos menos sin tener puntos en su licencia en 2017

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 6 de septiembre del 2019, una madre de familia murió luego de que el auto en que viajaba fuera embestido por un tanquero. El conductor tiene un historial donde consta que se ha quedado con cero puntos en su licencia de tránsito y ha sido sancionado por 50 contravenciones de tránsito, según los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Ahora, Edgar I. es procesado por muerte culposa y cumple con prisión preventiva. Su historial dice, según la AMT, que en febrero y mayo del 2015, Edgar I. tenía inicialmente 30 puntos, pero se le rebajaron 3 puntos, respectivamente, por estacionarse en sitios prohibidos y se quedó con 24 puntos.



En junio del mismo año le quitaron 1.5 puntos por no utilizar el cinturón de seguridad; posteriormente en octubre, le quitaron 3 puntos por estacionarse en sitios prohibidos y 6 por desobediencia a un agente de tránsito. Finalmente, en diciembre del 2015 le quitaron otros 6 puntos nuevamente por desobediencia a un agente de tránsito. El conductor acabó el 2015 con 7.5 puntos en la licencia de tránsito.



En abril del 2016 fue sancionado con tres puntos menos por utilizar películas antisolares oscuras y otros tres puntos perdió por no llevar el botiquín de primeros auxilios y el extintor. El chofer se quedó con 1.5 puntos en la licencia, pero en junio del mismo año le retiraron 3 puntos por estacionarse en sitios prohibidos, se quedó con 0 puntos.



Sin haber recuperado puntos, Edgar I. con un saldo de cero puntos para conducir es sancionado en febrero del 2017 con 10 puntos menos por el transporte de bienes sin autorización. El enero del 2018 recuperó 20 puntos por el "primer curso aprobado" y en enero del 2019 sumó 2 puntos más por "buen comportamiento" y se quedó con 22 puntos en su licencia de tránsito, según los registros de la AMT.



Las 50 contravenciones de tránsito comienzan en enero del 2002 por no respetar la señal de tránsito, seguido por desobediencia a las autoridades, uso un debido de la bocina, exceso de velocidad, irrespeto a la señal de un agente de tránsito, no utilizar el cinturón de seguridad, vehículo sin placa, vehículos con placas incompletas, causar heridas a personas, arrojar botellas de vidrio a la vía, entre otros. Edgar I. ha pagado multas y sanciones de entre USD 2 y 1 200 en un periodo de 17 años.



En la causas judiciales, del Consejo de la Judicatura, Edgar I. tiene cuatro procesos. En 2006 por atropello, en 2007 por accidente de tránsito con muerte, en 2010 por contravención y en 2017 por contravenciones de tránsito de primer clase.



El pasado 13 de septiembre del 2019 se realizó la reconstrucción de los hechos. En la diligencia estuvo el presunto causante del accidente acompañado de su abogado, Gustavo Pazuña. Según el Código Penal (art. 377), el delito es sancionado con cárcel de hasta cinco años y la suspensión de la licencia por seis meses.