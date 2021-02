Concejo Metropolitano de Quito espera que sean las investigaciones las que determinen responsabilidades en la compra de pruebas

En el Concejo Metropolitano de Quito prefieren que sea la justicia la que determine las responsabilidades dentro del proceso investigativo en contra del alcalde Jorge Yunda y otros funcionarios de la Secretaría de Salud por la compra de pruebas para detectar covid-19.

El concejal Omar Cevallos manifestó hoy, jueves 11 de febrero de 2021, que el pedido de vincular a Yunda en el proceso ya es una decisión sobre la cual debe pronunciarse un juez. Agregó que es la justicia la que debe establecer las responsabilidades.



En el mismo sentido se pronunció el concejal Luis Reina, integrante del bloque de la denominada Revolución Ciudadana. Dijo que a su bloque le preocupa “la judicialización de la política”.



Al ser consultado sobre si considera que este proceso tiene un carácter político, el concejal señaló que ven “con suma preocupación que la justica titulariza y va con cámaras y medios a procesos investigativos”.



Reina indicó que están de acuerdo en que se investigue pero que dicho proceso se haga en la forma debida y que no se condene previamente.



El concejal Fernando Morales, por su parte, pidió celeridad en la investigación de la Fiscalía. Dijo que en su caso ha denunciado ante el Concejo Metropolitano varias veces lo que considera irregularidades en ese proceso de compra.

Citó como ejemplo el que se hayan aceptado pruebas tipo Lamp en lugar de PCR. También señaló que se tomó en cuenta a la empresa con la oferta más costosa y, ya en la actual administración de la Secretaría de Salud, se cambian 50 000 test y se devolvieron 10 000 pruebas.



Morales recordó que la semana pasada pidió en la Fiscalía que se vincule a Yunda en dicho proceso investigativo. Añadió que la vinculación de más funcionarios tiene que ver con que la Fiscalía ha encontrado otros “elementos contundentes que demostraría que tenían conocimiento de muchas de las acciones que han llevado al caos a este proceso contractual”.



En su cuenta de Twitter, una de las funcionarias de la Secretaría de Salud a la que se vinculó al proceso, señaló: “Hice una pausa a mi vida académica hace 6 meses para convertirme en servidora pública y ayudar a combatir la pandemia en el DMQ junto a una gran mujer”.



El apoyo al que hace referencia es sobre una carta firmada por más de 30 autoridades de universidades del país en la que se expresa el apoyo y respaldo a su trabajo.



Desde ayer, el alcalde Jorge Yunda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Lo último que dijo lo publicó en su Twitter: “Nada tengo que ocultar, no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas, estaré presto para colaborar con la justicia”.



Mientras tanto, la cuenta privada de esa misma red social vinculada a Yunda denominada Panas de Jorge Yunda, ha emprendido una campaña sobre el trabajo del Burgomaestre durante la pandemia por el covid-19.



Bajo el lema de “Diario de una pandemia”, en esa cuenta se han publicado al menos siete tuits en referencia a noticias sobre la llegada de las pruebas en abril de 2020, la visita del Alcalde en los barrios y la toma de muestras.



Respecto a esto, el concejal Cevallos mencionó que, al ser una cuenta privada y no institucional, pueden realzar lo que consideran las obras del Alcalde, “por eso se llama Panas de Jorge Yunda”.



La compra de pruebas se realizó en abril del año pasado como parte de la estrategia del Cabildo para detectar coronavirus en la capital.