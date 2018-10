El quiteño aún no define con claridad su voto para el próximo Alcalde

LEA TAMBIÉN

A puertas de las elecciones seccionales del 2019, buena parte de los quiteños aún no tiene definido a quién entregará su voto para que comande la administración de la ciudad los próximos cuatro años. Esto se refleja en el resultado del trabajo que realizaron tres encuestadoras en la capital.

Las empresas averiguaron sobre la intención de voto para Alcalde de Quito, y en todas, al hacer la simulación con papeleta, un alto porcentaje asegura no saber por quién votará o dice no estar dispuesto a votar por ninguno de los precandidatos actuales.



En las tres encuestas, además, Paco Moncayo obtiene el primer lugar en la simulación.



La encuestadora Click, por ejemplo, realizó la encuesta con papeleta con 13 candidatos. Paco Moncayo obtuvo el primer lugar con el 35,9%. El segundo porcentaje más alto lo obtuvieron los votos nulos con el 17,9%. Luego aparece Jorge Yunda con el 11,8%%, Mauricio Pozo con el 7,6, Juan Carlos Holguín con el 5,3% y Andrés Páez con el 3,6%.



Francis Romero, director de la encuestadora Click, explica que el número de blancos y nulos puede ser decisivo en la recta final. En Quito, el 67,4% de la gente encuestada no se decidió aún por quién votar, mientras que en Guayaquil, los indecisos alcanzan el 49,2%. En la simulación hecha con papeleta en el Puerto Principal, los nulos son el 6,9%. En Quito 17,9%.



Para obtener estos resultados, Click abordó 380 casos con encuestas cara a cara, en hogares, y tienen un margen de error de +-3.



Los datos de la encuestadora Focus revelan también un alto índice de indecisos o personas que no le darían el voto a ninguno de los candidatos actuales. Ante la pregunta: Si las elecciones para alcalde de Quito fueran hoy y los candidatos fueran los siguientes ¿ por quién votaría?



El 29,8% de los encuestados votaría por Moncayo. Y el 21,5% por ninguno. El 11,7% todavía no sabe y el 9,5% por Jorge Yunda; le sigue César Montúfar con el 6,4%. Juan Carlos Holguín y Mauricio Pozo alcanzan el 6% de la intención de voto. Le siguen Gustavo Baroja con el 4,8% y Daniela Chacón con el 4,3%.



Esos resultados salieron de 419 casos levantados en Quito online, del 11 al 16 de octubre del 2018, con un margen de error del 4,8%



Según la encuestadora Eureknow, que abordó a 580 casos, la intención de voto estimada, en septiembre, también coloca en primer lugar a Paco Moncayo, con el 22%. Sin embargo, la mayoría tienen lo que se conoce como voto blando, es decir, declaran votar por el candidato pero aún dudan.



En segundo lugar está Juan Zapata con el 13%, seguido de César Montúfar con el 12% y de Mauricio Pozo con el 9%. Le siguen Jorge Yunda con el 7%, Gustavo Baroja con el 7%, Mauricio Rodas con el 6%, Juan Carlos Holguín con el 5%, Daniela Chacón con el 5% y Antonio Ricaurte con el 4%. Por el nulo o blanco está el 11%.