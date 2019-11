Autoridades religiosas calculan que un millón de personas participarán en la procesión a El Quinche

LEA TAMBIÉN

Un Plan de Prevención, Respuesta y Movilidad se desplegará durante la peregrinación a la Virgen de El Quinche, que comenzará a las 16:00 del viernes 15 de noviembre del 2019 y concluirá a las 18:00 del domingo 17 de noviembre.

En una rueda de prensa realizada hoy, martes 12 de noviembre , las autoridades informaron que 6 739 funcionarios municipales y entidades de socorro colaborarán en el operativo.



El padre Javier Piarpuzan, párroco de la Basílica de El Quinche, calculó que un millón de personas acudirán durante las peregrinaciones.



Se colocarán siete puntos de hidratación que atenderán de manera ininterrumpida y estarán ubicados a lo largo de las tres rutas establecidas, en la Fábrica de Galletas, Bello Horizonte, La Victoria, Parque central de El Quinche, Puente de Guayllabamba y Novopán.



Personal brindará apoyo integral en el trayecto principalmente el Parque Calderón, Puente de Guayllabamba, Parque de El Quinche y los redondeles de Píntag y Pifo; en los terminales de transferencia y unidades del transporte municipal; apoyo a personas extraviadas para entregar-los a los organismos pertinentes; controles con drones, con el personal motorizado femenino; expendio y consumo de licores y guianza a los peregrinos.



El general Víctor Arauz, comandante del Distrito Metropolitano, solicitó a las personas tomar en cuenta medidas de seguridad como no portar objetos de valor, caminar en grupo, no descuidar las pertenencias, no consumir licor y respetar las rutas establecidas.

Las autoridades recomiendan acudir con ropa cómoda, no llevar niños menores de 12 años o adultos mayores, y en caso de emergencia comunicarse con el ECU 911.



Los Bomberos instalarán 23 puntos de atención prehospitalaria en las tres rutas. Se encargarán de aplicar los planes de prevención y respuestas ante posibles incendios, en la Plaza del Quinche y en el Campo Mariano. Además inspeccionarán lugares de venta de alimentos y lugares de aglomeración de personas.