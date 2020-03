Puntos de aglomeración de Quito toman medidas frente al covid-19

LEA TAMBIÉN

Ante la presencia de covid-19, espacios que albergan gran cantidad de público en la capital han puesto en marcha estrategias para evitar y prevenir el contagio del virus.

En el caso de los espacios de movilización como el del Sistema de Transporte Municipal, que diariamente transporta a 650 mil pasajeros, se ha optado por desinfectar unidades y paradas. Este proceso se realiza con personal especializado y equipo de desinfección que elimina bacterias y virus.



En las estaciones y terminales de Ecovía y Trolebús se colocó dispensadores de gel antiséptico a disposición de los usuarios y se entregó mascarillas al personal. Los transportes que no forman parte de la municipalidad deben realizar los procesos de limpieza y prevención por sus propios medios.



Dentro de las unidades de transporte, el permanente contacto con otros usuarios, así como superficies y manijas, ha provocado que los usuarios tomen sus propias medidas. La mayoría lleva consigo gel antibacterial. Norma Torres, usuaria del servicio, prefiere utilizar guantes al momento de tener contacto con tubos y mangos como forma de prevención.



A pesar de ello, existen quejas en relación a otros usuarios, pues no todos se cubren la nariz y la boca al estornudar o toser, inclusive se ha llegado a escupir en los espacios. A su vez, los pasajeros consideran que el transporte es un espacio de riesgo para la propagación de enfermedades.



Los centros comerciales también ejecutan protocolos para precautelar la salud de su personal y sus visitantes. La avenida Naciones Unidas, al norte de la ciudad, cuenta con al menos cinco de estos espacios en sus alrededores.



En el Quicentro Shopping, ubicado en la avenida Shyris y Naciones Unidas, se decidió lanzar una campaña de prevención, así como reforzar los procesos de asepsia y control sanitario.



A lo largo del establecimiento es posible encontrar señalética relacionada con el aseo de manos y qué hacer en caso de presentar síntomas de la enfermedad. Además, en el público también recibe información en los eventos que se realizan en el lugar.



Brigadas sanitarias y mimos que ofrecen gel antiséptico e indican las formas de saludo adecuadas a los visitantes están desplegados a lo largo del lugar. De igual manera, la frecuencia con que se daba limpieza al mobiliario ha aumentado; una superficie que antes era limpiada cada 30 minutos, ahora recibe aseo cada 10 minutos.



Según Marco Guerra, supervisor de mercadeo del Centro Comercial, con esta campaña se busca concienciar a los usuarios sobre este fenómeno y, a su vez, no generar pánico frente a ello. Otros establecimientos asociados a éste, también han implementado disposiciones de prevención.



En la misma avenida, el Centro Comercial Iñaquito (CCI), ha optado por utilizar sus medios digitales –redes sociales, pantallas y directorios digitales– para difundir los consejos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, por medio de ilustraciones, se indica la forma correcta de la higiene de manos a los usuarios. Estos días se llevará a cabo una campaña de desinfección de áreas comunes como pasamanos, ascensores y pasillos. Alrededor de 20 puntos de gel antibacterial para uso del público ya han sido instalados.