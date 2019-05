Un puente en Zamora Chinchipe tiene afectaciones a su estructura tras el sismo con epicentro en Perú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El puente sobre el río Zamora ubicado en el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe (Amazonía), sufrió la rotura y cuarteadura de sus placas de apoyo y un desplazamiento de siete centímetros de la estructura portante. Así lo dio a conocer el Cuerpo de Bomberos de El Pangui el pasado lunes 26 de mayo de 2019 a través de su cuenta de Facebook.

En las imágenes que comparten los bomberos del cantón amazónico se observa que la parte baja del puente, la base, contiene grietas. En estas fotos se puede ver a los técnicos de la institución e ingenieros realizando una inspección de las novedades en el puente.



En la misma cuenta de Facebook, aparece publicado un video en el cual Augusto Flores, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de Ecuacorriente, habla sobre la evaluación a la situación del puente.



"Han habido afectaciones mínimas sobre las bases. Se ha visto afectada no la estructura principal de hormigón, sino más bien los componentes mecánicos que ayudan a que el puente tenga un comportamiento adecuado para que no se fracture su estructura principal", comentó el experto.



Flores explicó que se comenzará a realizar un levantamiento topográfico con el fin de evaluar las consecuencias. "Si hubiera (consecuencias) con respecto al desplazamiento que pudiera tener el puente, con base en esa evaluación determinaremos si existe la necesidad de reemplazar o hacer otro tipo de composturas", agregó. "No existe el riesgo de que colapse el puente", sentenció el experto.



​