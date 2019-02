El PSC responde al vicepresidente del CNE por la presunta injerencia de una mayoría en el organismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las disputas al interior del Consejo Nacional Electoral llegaron a la esfera política. El Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado rechazando las acusaciones del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, quien habla de una mayoría al interior del Pleno que tendría injerencia en el accionar de las Juntas Provinciales Electorales.

En el comunicado, el PSC rechaza las acusaciones de una “supuesta hegemonía” y sostiene que esa tienda política tiene un solo consejero en el Pleno del CNE. Se trata de José Cabrera. “El PSC tiene un solo consejero, quien es una persona totalmente técnica, capaz, además con suficiente experiencia en el ámbito informático electoral, razón por la cual su puntaje de méritos fue mucho más alto que el del señor Pita”, reza la misiva.



Pita, desde su cuenta de Twitter, ratificó su postura e indicó que los cuestionamientos que realiza sobre “situaciones que se replican en no pocas provincias del país y que amenazan la transparencia del proceso electoral” han merecido el comunicado de respuesta del PSC.



Además, el PSC recuerda que gracias a la moción del consejero Cabrera, Pita fue electo vicepresidente. “El consejero dice sufrir de marginación, sin embargo, recordemos que él es nada menos que el vicepresidente del organismo y fue mocionado para el cargo por el consejero José cabrera, dando ejemplo de apertura democrática”.



El partido, liderado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cuestiona la presunta marginación que denuncia Pita y lo incluyen dentro de una presunta mayoría. “De qué marginación se habla, si ha sido, desde el inicio, parte de la mayoría, existe una mayoría cuando las personas coinciden en criterios, pues así es la democracia”.



El PSC pide no politizar las acciones del CNE, haciendo proselitismo partidista en dicho organismo. “Los partidos deben estar representados, para garantizar de esta manera la transparencia pero no para politizar sus acciones”.