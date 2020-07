Pruebas compradas por el Municipio de Quito no son PCR; ¿tienen baja sensibilidad para detectar covid-19?

LEA TAMBIÉN

Las 100 000 pruebas adquiridas en abril del 2020 por el Municipio de Quito no son del tipo PCR sino RT-LAMP. Un estudio de la Universidad de las Américas (UDLA) analizó la sensibilidad de los tests para detectar el covid-19.

El informe de la UDLA establece que con las pruebas del Municipio solo se puede detectar el nuevo coronavirus cuando una persona tiene más de 500 copias del virus por cada microlitro de sangre, es decir, cuando la carga viral es alta en el organismo. Si la carga viral es menor, las pruebas concluyen que una persona no está enferma de covid-19, a pesar de tener el virus.



Pero, ¿qué significa esto? Linda Guamán, asesora técnica de salud del Municipio, explicó que el 18 de junio del 2020, tres días después de su ingreso a la Secretaría de Salud, se enviaron las pruebas a la UDLA para evaluar la sensibilidad de las pruebas y el primer resultado concluyó que "con cargas virales menores a 500 copias por microlitro, se pueden obtener falsos negativos".



Guamán, científica especializada en microbióloga, señaló que los test basados en la detección de ácidos nucleicos son una de las varias herramientas que utilizan los médicos en el diagnóstico de SARS-CoV-2.



La del tipo RT-LAMP permite amplificar y detectar el material genético del virus de igual forma que la prueba de PCR. Sin embargo, la diferencia radica en el tiempo que se requiere para completar el proceso. En el caso de la PCR toma aproximadamente cuatro horas. Para las RT-LAMP se requieren 40 minutos. Guamán señaló que diversas pruebas basadas en la metodología RT-LAMP alrededor del mundo cuentan ya con aprobación EUA de la FDA y su similar en China y Corea.



La especialista también informó que, tras el cambio de administración en la Secretaría de Salud, el 18 de junio pasado se solicitó a la Universidad de las Américas (UDLA) que se validara la sensibilidad de las pruebas adquiridas.

Esto quiere decir que con cargas virales menores a 500 copias/µl se pueden obtener falsos negativos. Considerando esta información, contactamos a los fabricantes y hemos acogido algunas de sus observaciones para repetir la validación con la @UDLA_Investiga y @SynlabEc 🧵 — 𝙻𝚒𝚗𝚍𝚊 𝙶𝚞𝚊𝚖á𝚗 (@lindaguaman) July 3, 2020



¿Qué dice el Alcalde Yunda de las pruebas compradas?

“Para cuando adquirimos las pruebas tenían una sensibilidad del 94% con 500 copias de virus para arriba. Ahora hay muchas más sensibles, mucho más específicas y hablando con el fabricante en Corea se están reemplazando algunos lotes”. Con esas palabras respondió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, este lunes 6 de julio del 2020 a la cadena televisiva TVC.



El Municipio informó este lunes que se trabaja en una segunda validación de las pruebas. Con ese estudio se pretende corroborar lo establecido por la UDLA. Sin embargo, para esta nueva evaluación se acogieron las observaciones del fabricante en Corea con el objetivo de tener información concluyente respecto a la sensibilidad de las pruebas.



El concejal Bernardo Abad señaló que se espera recibir este 6 de julio los resultados de ese laboratorio privado. Cree que los resultados no variarán de lo ya establecido por la UDLA. Según los estudios, dijo el edil, las pruebas covid-19 adquiridas por el Municipio no son PCR y su sensibilidad no es la adecuada para realizar un testeo masivo.



“Hoy deberían dar el nuevo informe pedido por la Secretaría de Salud para validar el de la UDLA y del Ministerio de Salud de México. Lo conoceríamos mañana (martes 7 de julio del 2020) en la sesión del Concejo en la cual pedí se incluya este informe”, aseguró Abad.



El edil añadió que con base en esa información se podrían tomar decisiones. Para Abad, no tiene sentido continuar con las pruebas si se obtienen resultados de entre “el 40% y 50% de falsos negativos. “Entre los falsos negativos de las pruebas está una funcionaria del ECU 911, la efectividad de estas pruebas es del 40 al 50%. A mi criterio ya no se deberían realizar más tomas de muestras”.



Según los datos de la Secretaría de Salud de Quito, de las 100 000 pruebas adquiridas se han utilizado 11 132 hasta el 28 de junio. Esto significa que aún restan más de 80 000 para procesar.