Doce provincias tendrán menos electores respecto a comicios 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El padrón electoral para las elecciones 2021 se cerró el 8 de agosto con 13 099 150 electores, es decir, 162 844 menos en relación a los comicios de 2019.

Las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Cañar registraron una considerable disminución de electores por el retiro de votantes pasivos, es decir, los que no han votado en las cuatro últimas elecciones, y a una depuración de fallecidos y extranjeros que no cumplían requisitos para sufragar.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ya fueron eliminados del registro oficial los fallecidos durante los meses de pico alto de la pandemia, así como a 607 417 ciudadanos que no sufragaron ni realizaron ningún trámite ante el CNE, durante los últimos cuatro procesos electorales. Estos últimos son considerados como electores pasivos.



Como resultado, las provincias que sufren una mayor baja de electores, con respecto al padrón del 2019, son Guayas, Pichincha, Tungurahua, El Oro, Chimborazo, Loja, Santo Domingo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Carchi, Azuay y Cañar. Las dos últimas son las más afectadas, en relación con el tamaño de su población.



Así, Cañar perdió al 15,58% de sus electores y Azuay, el 7,36%. De acuerdo con el prefecto cañarense, Byron Pacheco, las dos provincias del Austro tienen una alta cantidad de población en el exterior, principalmente Estados Unidos, lo que incidió en la baja del número de votantes.



“La democracia tiene como elemento principal el derecho a elegir; disminuir la cantidad de sufragantes por las razones que sea, afecta su concepto y la posibilidad de que la provincia elija de manera correcta a sus representantes seccionales, legisladores y gobernantes”, cuestionó Pacheco.



Por otra parte, el director del Registro Civil, Vicente Taiano, explicó que entre marzo y el 24 de agosto se registraron 66 637 fallecimientos en el país, mientras en el mismo lapso del 2019 se contabilizaron 35 195 fallecidos. Desde agosto, aseguró, se ha registrado una disminución en los decesos.



De esas personas, no todas fallecieron por el covid-19. “Se puede asociar las muertes al covid, sin duda podríamos asociarlo porque ha sido lo único que ha ocurrido este año, pero no podemos asegurarlo porque estas personas no tenían una prueba de covid positiva”, explicó Taiano.



En el caso de Guayas, el matemático Juan José Illingworth explicó que la reducción de 63 689 sufragantes se produce por dos causas: es la provincia con más electores pasivos eliminados del padrón pasivo, pero también porque fue la provincia más golpeada en muertes en los primeros meses de la pandemia en el país.



De acuerdo con Illingworth, entre marzo y julio, Guayas alcanzó 23 888 fallecimientos, lo que significó 15 022 muertes inusuales adicionales respecto a similar período del 2019. “La gran mayoría, por no decir todos los fallecimientos en ese lapso, corresponde a gente mayor, en edad de sufragio”.



El Registro Civil prevé que al menos 35 000 ciudadanos fallecerán desde agosto de este año hasta el 7 de febrero próximo, día de las votaciones. Según estimaciones de su director, la mayoría de ellos son personas en edad de votar y que podrían constar en el padrón.



La cifra de futuros fallecidos surgió tras un cálculo del Registro Civil del número de muertes promedio que se registró en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, más enero del 2020, antes de la pandemia.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, descartó una posibilidad de fraude con respecto a los futuros fallecidos. Argumentó que hay la posibilidad de controlar aquello porque se colocará en el registro un sello que determine que la persona no votó.



La funcionaria reconoció que no se puede determinar cuántas personas fallecidas durante la pandemia salieron del padrón electoral, debido a que ese tipo de información la concentra el Registro Civil y otras dependencias.



Atamaint recordó que ya no proceden más actualizaciones porque se cumple un calendario establecido y con el cual se ordena el número de impresiones de papeletas, certificados de votación y otros procedimientos administrativos.



En el Partido Social Cristiano, Creo, Pachakutik, Unidad Popular, Suma y Alianza País, algunos de sus dirigentes coinciden en que no se ha explicado lo suficiente para conocer cómo se estructuró el padrón. Atamaint, en cambio, defendió que por primera vez se compartió el registro para su análisis en la sociedad civil.



Enrique Menoscal, de Centro Democrático, cree que las organizaciones están enfocadas en la inscripción de sus precandidatos, por lo que el plazo de 15 días que otorgó el CNE para las observaciones al padrón son insuficientes. “Haremos nuestras observaciones, pero seguramente quedarán a destiempo porque ahora estamos enfocados en la aceptación e inscripción de nuestras candidaturas”, indicó.



Mery Zamora, de Unidad Popular, afirmó que se debe conocer cómo se estructuró el padrón para conocer “de dónde se saca y dónde se agregaron” votantes.



Pascual del Cioppo, del PSC, afirmó que no ha podido analizar el registro electoral. Sin embargo, cree que se deben explicar los números.



En tanto, el proceso electoral sigue su marcha. La semana anterior se realizaron las elecciones primarias y la semana que viene tienen que formalizarse las alianzas entre los partidos y movimientos antes de inscribir candidaturas.

Se tiene previsto que este domingo 30 de agosto del 2020 asista a aceptar su precandidatura para la Presidencia el empresario Fabricio Correa, de Justicia Social. Hasta el sábado 29 4 de los 19 presidenciables producto de las primarias lo hicieron.