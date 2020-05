¿Cuáles son las provincias de Ecuador con más defunciones inusuales?

LEA TAMBIÉN

Cuatro provincias del Litoral ecuatoriano registran un aumento significativo de fallecimientos durante el pasado mes de marzo y del 1 al 26 de abril del 2020 con respecto a ambos meses del 2019. Se trata de Guayas, Santa Elena, Manabí y El Oro.

De forma global, las defunciones en las 24 provincias del país suman 6 065 en los 30 días de abril del 2019, pero del 1 al 26 de abril del 2020 se duplican a 12 643.



Estos fallecimientos, según el Registro Civil, corresponden a quienes murieron por la nueva cepa del coronavirus covid-19, los que se presume que fallecieron por este virus y otro tipo de causas, por lo que no es posible saber con exactitud cuáles son específicamente provocados por la pandemia.



Sin embargo hay cuatro provincias en donde hay un crecimiento inusual de fallecidos. En primer lugar está Guayas, provincia considerada el epicentro de la crisis sanitaria. Ahí se registra 4 236 fallecidos durante marzo pasado, lo cual equivale al doble de lo reportado en el mismo mes del 2019 (1909).



Del 1 al 26 de abril del 2020, en cambio, la cifra sube exponencialmente a 8 493, 100,5% más que el mes anterior y al comparar con los 30 días de abril del año pasado el incremento es del 356%.



A diario, en promedio, morían 62 personas en abril del 2019, mientras que en los 26 días de abril del 2020, el promedio sube a 327 al día.



Si se calcula el número de muertes por cada 100 000 habitantes, los resultados también llaman la atención: 194 por cada 100 000 personas en abril de este año frente a los 43 que se registraron un año antes.



Debido al aumento de personas que han muerto, Jorge Wated, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, señala que se continúa con el levantamiento y sepultura de los fallecidos, según los pedidos que hacen las familias. Pero aclara que las solicitudes de retiro de los cadáveres han bajado a cinco diarios.



Sobre la causa de los fallecimientos, el funcionario explicó que sin una prueba de diagnóstico hecha no es posible afirmar la causa de la muerte, solo se podría presumir.



Actualmente, los cementerios y funerarias privadas están cubriendo la demanda, principalmente de Guayaquil, y quienes no tengan los recursos son atendidos por el Gobierno de forma gratuita. La necesidad de ataúdes está cubierta, según Wated, por las empresas privadas.



Hay que tomar en cuenta, que las cifras del Registro Civil son muy distantes a las del MSP. Según su reporte de 28 de abril del 2020, el número de fallecidos confirmados en Guayas es de 433.



Santa Elena es la segunda provincia con un aumento irregular de decesos en abril con 508 muertes, cuando en abril del 2019 apenas se registraron 106 defunciones. Esto es casi cinco veces más. En esta provincia de apenas 401 178 habitantes se calcula 194 fallecidos por cada 100 000 personas, cuando regularmente no pasaba de 30. Sin embargo, el MSP apenas reportó 46 fallecidos confirmados.



En tercer lugar está Manabí con 46 muertos por cada 100 000 habitantes, 10 más que en abril del 2019. El número de muertos en esta provincia subió 31% en el mes analizado. Manta y Portoviejo han afrontado un mayor número de muertes sin que se conozca realmente la causa. El factor común de las víctimas eran los problemas respiratorios.



Finalmente, Los Ríos evidencia un menor crecimiento pero no menos importante. En este mes tiene 38 muertos por cada 100 000 habitantes, cuando en el 2019 no superó los 33. Su aumento inusual de defunciones es del 15,4% (ver gráfico).



El prefecto de esta provincia, Johnny Terán, señala que hay 14 fallecimientos por día que están por encima de lo normal, de acuerdo con datos cotejados con la Policía. Este aumento se ha dado, principalmente, en Babahoyo, donde se han dispuesto bóvedas en un cementerio privado para sepultar a las víctimas. El otro cantón afectado es Quevedo.



En conclusión, las cuatro provincias evidencian un aumento inusual de fallecimientos durante la emergencia sanitaria, que el MSP no ha logrado dilucidar con exactitud si se dieron por el covid-19, por lo que su estadística difiere de la del Registro Civil.