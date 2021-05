Las protestas en Colombia se mantienen vivas al grito de 'no más violencia'

Las protestas en Colombia se mantuvieron vivas este miércoles 5 de mayo de 2021 al grito de 'no más violencia', pues las manifestaciones que se han prolongado por ocho días dejan al menos 11 muertos confirmados, según la Fiscalía, aunque organizaciones sociales elevan esa cifra a 31 personas.

La Defensoría del Pueblo informó de al menos 24 homicidios durante las protestas, pero la Fiscalía señaló posteriormente que luego de utilizar "todos los mecanismos de esclarecimiento judicial", determinó que "11 muertes violentas se dan por ocasión de esas manifestaciones, siete están en verificación y seis homicidios no tienen vínculo".



La segunda jornada del 'paro nacional' estuvo marcada por las velatones, los cacerolazos y los plantones pacíficos en los que los manifestantes elevaron una plegaria en memoria de las víctimas mortales y en rechazo a los excesos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.



Sin embargo también hubo disturbios en ciudades como Bogotá, donde vándalos tumbaron las vallas del capitolio y lanzaron piedras a los policías que estaban allí y que dispersaron la protesta con gases; en la caribeña Santa Marta, donde hubo saqueos y desmanes, y en Medellín, donde hubo enfrentamientos e incluso fue incendiada una estación del sistema de autobuses Metroplús.



No obstante, la situación más delicada sucedió en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero, donde tres jóvenes fueron heridos de gravedad por disparos de desconocidos en el Viaducto César Gaviria, que une a esa ciudad con la vecina Dosquebradas, cuando participaban en una manifestación.



La cara amable de las protestas



Músicos, actores y acróbatas mostraron una cara amable de las protestas con diversas expresiones artísticas y culturales para llamar al diálogo, proponer una reflexión y pedir cambios en la política económica y social del Gobierno.



El foco de estas coloridas manifestaciones estuvo en Medellín, en el noroeste del país, donde el octavo día de manifestaciones lo abrió un concierto en el Parque de los Deseos, al que se fueron uniendo de forma espontánea artistas locales, quienes hicieron sonar melodías en respaldo al paro nacional y a la vida.



"El arte es una herramienta poderosa para protestar, un elemento transformador", dijo Juan Ernesto Arias, organizador de las intervenciones artísticas que clamaban porque 'paren los abusos' de las autoridades.



El momento más llamativo lo protagonizó un acróbata envuelto en la bandera colombiana con un número de "slackline", o cuerda floja, que se movió con soltura mientras centenares de compatriotas disfrutaban de su intervención y lanzaban arengas.



Diálogos sin manifestantes



Mientras tanto, el presidente Iván Duque comenzó este miércoles 5 de mayo de 2021 su 'Encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental', un diálogo con el busca solucionar el problema que vive Colombia pero al que en su primera jornada no invitó a líderes de los manifestantes ni de la oposición.



"Se le abona al presidente Iván Duque su voluntad de diálogo, pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy a buscar acuerdos con el Comité del Paro, que espera diálogo serio desde el 2019", expresó Juan Fernando Cristo, que fue ministro del Interior durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).



En la jornada de este miércoles 5 de mayo participaron representantes de universidades, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes, según el Gobierno, cuyo vocero es el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.



Justamente el alto funcionario aseguró que los dirigentes del Comité Nacional del Paro participarán en las conversaciones el próximo 10 de mayo, cuando se cumplirían 13 días desde el inicio de las manifestaciones.



"La salida política, y de acuerdo, a esta crisis que lleva más de ocho días la tiene el Gobierno Nacional en sus manos. Agradezco el llamado al diálogo, pero quisiera hacer un llamado a la sensatez: con los que hay que dialogar es con los que están en la calle, que son jóvenes", expresó Claudia López, alcaldesa de Bogotá, una de las ciudades más golpeadas por la violencia.



Policías imputados y búsqueda de desparecidos



Por otra parte, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró que el organismo que dirige imputará a policías por los homicidios de tres civiles durante las manifestaciones.



"Tres de esos homicidios les serán imputados a miembros de la Policía Nacional en el marco de estas manifestaciones", expresó el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una declaración conjunta con el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Entre tanto, la Defensoría señaló que 89 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que comenzaron las manifestaciones pero el fiscal Barbosa aseguró que 38 de ellas 'ya fueron ubicadas'."Tenemos pendientes 51 personas para ubicar en los próximos días", dijo el funcionario.