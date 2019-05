Protestas en Alabama por ley que condena el aborto como un homicidio

LEA TAMBIÉN

Con carteles con mensajes como “mi cuerpo, mi decisión” y en ocasiones llevando la túnica de “El cuento de la criada”, cientos de manifestantes protestaron este domingo 19 de mayo de 2019 en Alabama contra la ley antiaborto más estricta de Estados Unidos.

Unas 400 personas marcharon al capitolio de la capital, Montgomery, mientras se desarrollaban manifestaciones hermanas en las ciudades de Birmingham, Anniston y Huntsville, también en este estado del sureste.



“Si los hombres se embarazaran, se practicarían abortos en las estaciones de gasolina”, decía otra de las pancartas con las que los manifestantes protestaban la ley HB314, que castiga el aborto como un homicidio y cuyos autores buscan forzar un cambio de jurisprudencia a nivel nacional.



Aprobada esta semana, la ley prohíbe los abortos en cualquier etapa de la gestación, contempla hasta un siglo de prisión para los médicos que lo practiquen y no considera excepciones en caso de violación o incesto.



“Si esta ley hubiese estado vigente cuando yo necesité un aborto, sé que no hubiera sido capaz de tener al hijo del hombre que me violó”, dijo a la AFP Sam Blakely, víctima de violación de 25 años que abortó hace dos años y hoy aboga por este derecho de la mujer.



“Me habría suicidado”, aseguró a la AFP . Llevaba una camiseta roja que dice, en inglés, “mujeres” .



La ley, que se refiere al feto como un “niño no nacido”, supuestamente entrará en vigor en noviembre, aunque lo más probables es que antes sea bloqueada por un juez.



Algunas manifestantes llevaban los uniformes monacales de la serie televisiva “El cuento de la criada”, basada en una novela de Margaret Atwood que imagina una distopía futurista donde las mujeres son tratadas como incubadoras vivientes.



Una de ellas, Amanda, de 40 años, dijo que el disfraz “envía el mensaje de que están intentando convertirnos en esclavas reproductivas”.



Otra mujer vestía ropa interior beige que la hacía parecer desnuda y tenía pegada en el vientre la ilustración de su sistema reproductivo. Llevaba un cartel que decía: “Soy más que una incubadora”.



- Ofensiva republicana -



Esta ley forma parte de una ofensiva republicana que busca llevar la discusión del aborto a la Corte Suprema. La expectativa es que los magistrados del alto tribunal, ahora de mayoría conservadora, reviertan la legalidad del aborto a nivel nacional.



En 1973, un fallo apodado “Roe vs. Wade” habilitó el aborto en todo el país hasta que el feto sea viable, a las 24 semanas de embarazo.



También esta semana, Misuri ilegalizó el aborto a partir de las ocho semanas. Otros seis estados -Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa y Dakota del Norte- han promulgado leyes que lo prohíben desde que se detecta el latido del corazón, a las seis semanas. Ninguna ha entrado en vigor.



El sábado, el presidente Donald Trump tomó posición sobre el tema y aseguró que, aunque es “ decididamente provida ” , está de acuerdo con el aborto en “tres excepciones: violación, incesto y proteger la vida de la madre”, según tuiteó.



Al firmar la ley el miércoles, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, dijo que está diseñada para que llegue a la Corte Suprema.



“Nada de esto va a ocurrir en el futuro inmediato y el derecho al aborto en Alabama seguirá siendo legal y seguro en los próximos años”, dijo a la AFP Randall Marshall, director ejecutivo del capítulo de Alabama de ACLU, la mayor organización de derechos humanos del país.



ACLU ha dicho que hará una presentación contra la ley de Alabama por considerarla inconstitucional.



Para la ONG, este episodio solo producirá un malgasto del dinero de los contribuyentes en la larga batalla judicial que se aproxima.



Pero si su texto llegara a implementarse, “ vamos a regresar a la época cuando las mujeres se hacían los abortos ellas mismas ” , dijo Maralyn Mosley, de 81 años, al diario local Montgomery Advertiser.



“Vamos a volver a las perchas y a los úteros perforados; vamos a volver a cuando las mujeres morían desangradas”, advirtió esta mujer que se practicó un aborto a los 13 años, cuando aún era ilegal, luego de ser violada por su tío.



La ley, además, compara “ Roe vs. Wade ” con el Holocausto. “Se estima que 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración nazis”, indica el texto. “En comparación, más de 50 millones de bebés han sido abortados en Estados Unidos desde el fallo Roe”.



Cerca de dos tercios de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal, según una encuesta del centro de investigaciones Pew del año pasado.