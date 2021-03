En las propuestas de candidatos sobre derechos de mujeres y Lgbtiq hacen falta precisiones

Ninguno de los dos presidenciables, ni Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, ni Guillermo Lasso, de Creo-PSC, ha mostrado posturas en firme respecto a violencia de género, derechos reproductivos y de la población Lgbtiq (Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexo y queer).



14 organizaciones que defienden a niñas, mujeres y Lgbtiq les plantearon 25 preguntas. Por ejemplo quieren saber si cumplirán el compromiso del país frente al Comité para la eliminación de la discriminación de la mujer (Cedaw-ONU). Desde el 2017 existe la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que no tiene presupuesto.

La socióloga Samanta Andrade dice que si bien aún no hay una despenalización social del aborto, el Ejecutivo debe manejarlo como un tema de salud pública. Las propuestas de brindar autonomía económica a la mujer -cree- son insuficientes.



Para Efraín Soria, de Fundación Equidad, falta un compromiso de trabajar en una política de inclusión educativa y laboral de los Lgbtiq. Y de impulsar leyes relacionadas.



Andrés Arauz: 'Hay que recuperar política pública basada en lo científico’



Subrayando que le parece “indignante la violación sistemática a niñas y adolescentes en Puerto Quito, en manos de familiares”, Andrés Arauz respondió que hay que discutir como sociedad cuan correcto es que si una menor de edad, fruto de violencia, resulta embarazada tenga que ir a la cárcel por practicarse el aborto.



Una posición diferente tuvo su coideario, cabeza de la revolución ciudadana, en el 2013, cuando pidió que sus legisladoras fueran sancionadas al proponer que se incorporara el aborto por violación, entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).



En esa línea, Arauz se presentó como un aliado de la causa feminista, afirmó que había que corregir errores del pasado, como el Plan Familia, para evitar el embarazo adolescente. “No tuvo éxito, hay que recuperar la política pública basada en criterios científicos; los padres tienen un rol en educación sexual y reproductiva, pero no basada en fundamentos ideológicos ni religiosos”, dijo en el espacio digital Indignadas.



Además reiteró que hay que erradicar la violencia de género, habló de la necesidad de contar con todo un sistema de casas de acogida, para prevenir y actuar ante amenazas. Y ofreció devolver al menos los USD 13 millones que tenía la Ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer.



Para este presidenciable se necesita avanzar hacia la independencia económica de la mujer, a través de créditos por USD 100 millones, para alterar las relaciones de poder. Y cree que hay que regular mensajes en medios de comunicación y en el sistema educativo sobre la masculinidad. “Eso no es sinónimo de machismo ni de violencia, no se puede disponer sobre la mujer”.



En torno a la población Lgbtiq, dijo: “estoy desligado de discursos homofóbicos, tenemos el derecho de amar a quien sea, creo en la igualdad de género”.



Guillermo Lasso: 'No haré a consulta popular sobre temas de derechos'



Consultado sobre si apoyará una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que permita que niñas y adolescentes se practiquen un aborto, Guillermo Lasso respondió a este Diario que no impondrá su manera de pensar. “Yo defiendo la vida desde la concepción, pero como presidente del país entenderé que esa es mi posición personal y no tengo por qué imponerla a la sociedad ecuatoriana y que temas tan delicados deben ser discutidos”.



Hasta hace unas semanas dijo que impulsaría una consulta popular al respecto. Pero el miércoles, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, firmó un acuerdo para proteger a niñas y mujeres de la violencia y desigualdad en el campo laboral. Y un compromiso de que respetará la libertad de expresión sobre derechos de mujeres y no llamará a consulta popular temas que tienen que ver con derechos humanos.



El 22 de febrero, un día después de que la Policía rescatara a niñas que habían sido violadas en Puerto Quito por sus padres, familiares y vecinos, Lasso se pronunció.



“Creo que el Estado debe proveerles asistencia psicológica, aplicar la pena máxima a violadores que han cometido este delito, que lo llamaría de esclavitud”.



El 27 de agosto del 2020, el Presidenciable le envió una carta al Primer Mandatario pidiéndole que vete el Código de la Salud, “porque abre espacio para la impunidad con el crimen del aborto”.



Sobre el respeto a la población Lgbtiq, su candidato a vicepresidente, Alfredo Borrero, se disculpó por haber respondido en torno a las clínicas de deshomosexualización que era un tema complicado, porque es un problema genético. “Tengo excelentes amigos que tienen una orientación sexual diferente, esas clínicas deben desaparecer, la homosexualidad no es una enfermedad”.