Profesor de Medicina de la Universidad, que grita a una alumna, será investigado por comisión disciplinaria

Dos minutos y 29 segundos duró una parte de la clase de Farmacología, que los alumnos de octavo semestre de la Universidad Central del Ecuador no olvidan y que ha sido difundida en redes sociales el miércoles 13 de enero del 2021.

Una de las compañeras empezaba su exposición sobre el inventario farmacológico; hablaba de los corticoesteroides, de la betametasona y la dexametasona, cuando el profesor José Augusto D. la interrumpió para preguntarle por "la señorita M. Andrea (la M es la inicial de su apellido)".



Cuando la joven le respondió que su compañera no se había conectado para hacer el trabajo de grupo y le dijo "no nos colaboró", el catedrático la increpó: "A ver y ¿por qué diablos no me avisan', a ver ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente?".



Ese es el inicio de un momento que llenó de nervios a los estudiantes, que estaban conectados a la clase virtual, ayer martes 12 de enero del 2021, desde las 14:00.



La estudiante en voz baja responde "doctor es que no sabía que ella no estaba presente". Y el profesor grita: "Bájeme la voz, cuidado como hable conmigo, o sea que no sabe, le dije que se reúnan para distribuirme la exposición y qué dijo usted, no sea mentirosa, me dice ya estamos distribuidos o no me dijo eso".



La alumna, apenas contestó (se le oye temerosa), "sí doctor le dije eso, porque nosotros ya tenemos el número de diapositivas, según como nos ha dividido normalmente". Y a José Augusto D. se le escuchó gritar: "Bájeme la voz carajo, bájeme la voz guambra malcriada, aprenda a respetar, silencio bájeme la voz".



La estudiante dijo yo no le estoy (levantando la voz). Y el profesor universitario siguió: "Silencio, bájeme la voz, guambra majadera, si yo le dije que me exponga usted tenía que decirme doctor en los dos grupos que me menciona solo está presente una persona...".



Al final siguió increpándola: "¿Algún momento me mencionó eso? Entonces doctora, tienen cero y vayan a reclamar a donde les dé la gana, ojalá así me boten rápido de esa pendejada de universidad".



La mañana de este miércoles 13 de enero del 2020, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui, ratificó que "José Augusto D. es profesor titular de la cátedra de farmacología. Acabo de hablar con el Director de la carrera de Medicina, él ha confirmado que este hecho ocurrió ayer a las 14:00. Es un hecho condenable, el profesor universitario debe respetar a sus alumnos y ante expresiones de ofensa, humillación a la joven alumna hay una normativa prevista en el Código de Ética de la Universidad, en el estatuto. Estoy disponiendo que se abra un expediente; es una falta muy grave, pero quiero que sepan que es un hecho aislado, nuestro profesorado está trabajando intensamente".



Consultado, el rector Sempértegui precisó que se trata de un profesor que ha ganado años atrás la titularidad, que tiene un doctorado. "Vamos a encarar esto con las normas en la mano, nuestro Código de Ética; la sanción máxima es la destitución, pero requiere un debido proceso que está previsto en las normas, hay una comisión especial de asuntos disciplinarios que funciona de forma permanente, conformada por profesores y estudiantes. Una vez colocada la denuncia, decidirán en base a la evidencia. El mensaje para estos jóvenes afectados y para todos nuestros estudiantes es que cumpliremos nuestro deber como autoridades, de crear un ambiente de convivencia y respeto mutuo entre docentes y estudiantes; las autoridades no vamos a tolerar que se afecte eso, por nuestro lado tienen la garantía profesores y estudiantes, de que no se tolerarán estos hechos".



Ramiro Estrella, decano, dijo que antes no han recibido ninguna denuncia por maltrato de este profesor, de modo formal. "Ahora nos dicen que no ha tenido un comportamiento adecuado, no hemos recibido denuncias para proceder con alguna investigación. Ahora tenemos algo que es muy evidente, empezamos la investigación disciplinaria. A estos estudiantes de octavo semestre, inmediatamente les reubicaremos con otro docente, no pueden seguir con el mismo profesor, hasta que se realice la investigación. No he hablado con este profesor. Anoche recibí la información, hay que seguir órganos regulares. Esta es una situación que rebasa los trámites normales, es preferible lo que ha hecho el señor rector, investigar de oficio. Anoche algunos profesores y estudiantes nos hicieron llegar el video por correo. Esta información nos sirve de base".