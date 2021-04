Profesor se disculpa por acto íntimo con su pareja en clase virtual

En un debate sobre el uso de la tecnología, el derecho a la educación y el derecho a la intimidad se convirtió la circulación de un video en el que un profesor realiza un acto íntimo cuando está en horas de clase en un colegio femenino de Palmira, en el Valle del Cauca, en Colombia.

La escena fue divulgada por redes sociales y las autoridades educativas emprendieron una investigación disciplinaria. El docente asegura que fue un descuido al dejar su cámara encendida y no se trató de una demostración intencional.



La clase a cargo del profesor Rubén Darío Parra se cumplía en la mañana del pasado miércoles 21 de abril del 2021 en una institución educativa de mujeres en esa ciudad vallecaucana.



Las estudiantes estarían en un ejercicio. Una de las alumnas, con un celular, captó cuando el profesor saluda a su esposa y le besa uno de sus senos.



La escena luego fue compartida por grupos de WhatsApp de la institución educativa.



El profesor Parra grabó un video público y ofreció sus excusas. “Fue un descuido de mi parte al no darme cuenta que se encontraba la cámara encendida y en ningún momento lo hice con intención o en forma voluntaria. La institución ya me inició el debido proceso. En cuanto a la estudiante, aclaro que no ha sido expulsada y que existe un conducto regular para al tratamiento de estas situaciones por parte de la institución”.



En un audio se escucha a una directiva del colegio que dice: "Señoritas de 11:02, estoy con mis sentimientos tristes, devastados; cómo hacen esto por Dios... Lo que hizo el profesor no tiene nombre, pero es una obra de la pasión del hombre".



El docente anotó que "se tomaron unas imágenes que nunca he autorizado para su publicación. Cuando mi esposa se acercó a saludarme", pero admitió que "fue un descuido.... Quiero expresar mis más sinceras disculpas de una u otra manera he podido ofender".



En un comunicado, la Secretaría de Educación de Palmira informó que se adelanta, junto a la Dirección de Control Disciplinario, una investigación para “garantizar debido proceso en situación registrada por docente”.