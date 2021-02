250 profesionales sanitarios son inmunizados contrael SARS-CoV-2 en la UEES, en Samborondón

El Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES) se convirtió en un puesto de vacunación contra el SARS-CoV-2. En esta institución particular, ubicada en Samborondón (Guayas), arrancó a las 08:00 de este miércoles 3 de febrero de 2021 la inmunización de parte del personal de primera línea de siete hospitales, entre públicos y privados.

Hasta las 17:00 se tiene programado vacunar a 250 profesionales de la salud. Anthony Mendoza trabaja en el área de Emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) en Durán. Él fue uno de los primeros convocados de la jornada.



“Espero tener un poco más de inmunidad y evitar el contagio de covid-19. Hasta ahora no me he infectado y espero seguir trabajando con normalidad. Incluso he tenido que intubar pacientes covid y eso genera un alto riesgo”, aseguró.



Los amplios salones de la UEES fueron adecuados con señalética de bioseguridad. Los vacunadores se equiparon con trajes de protección, guantes, mascarillas y protectores faciales.



Los sanitarios, en cambio, aguardaron su turno en sillas distanciadas. Uno a uno, médicos, enfermeros y terapistas pasaron a los sillones instalados en la parte frontal del salón.



“Espero tener una protección más, porque estamos en la primera línea de batalla, y darle un golpe a este virus”, dijo otro de los profesionales que labora en el área de Emergencia de uno de los hospitales de Guayas.



La fase cero de vacunación es coordinada por el Ministerio de Salud Pública y cuenta con la vigilancia de las Fuerzas Armadas. El plan general se concretó a través de un comité público-privado, en el que tuvo participación la academia con miembros de universidades, entre ellas la UEES.

El protocolo y monitoreo de los inmunizados durante la jornada de este miércoles contó con el soporte de personal de la UEES Clinic, centro médico de la Universidad Espíritu Santo.