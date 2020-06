Cientos de usuarios llegaron a la Agencia Nacional de Tránsito, en Quito, en el primer día de atención al público

LEA TAMBIÉN

La noticia de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reactivó la atención al público hizo que Efraín Sáenz, de 39 años, atravesara toda la ciudad, desde Quitumbe hacia la Pulida, en el norte de Quito, para realizar un trámite vehicular.

Allí queda la sede de la ANT. Desde la mañana de este lunes 29 de junio del 2020, cientos de usuarios han ingresado a las instalaciones en busca de algún trámite.



La fila comienza en la avenida principal. Allí se pintó señalética para que la gente mantenga los dos metros de distancia y así evitar los contagios del covid-19.



Sáenz fue uno de los que hizo esa fila. Necesitaba un certificado de que su deuda de USD 495 por multas de tránsito estaba saldada.



El monto lo canceló por transferencia electrónica, pero la institución no le había emitido el certificado, pues no estaba atendiendo. Sin ese documento, señala, no puede realizar otros trámites como renovar su licencia de conducir.



Esta mañana, en la puerta de ingreso a la ANT, Sáenz dijo que sí obtuvo atención, pero no le solucionaron su problema. "Me dicen que vuelva en 30 días, mientras tanto estoy sin poder manejar mi taxi".



Según la ANT, este lunes se reactivaron 212 servicios. Entre estos el duplicado de matrículas y renovaciones de licencias. Sin embargo, para este último caso no se darán nuevos turnos, pues los funcionarios reincorporados despacharán los trámites que quedaron pendientes antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. Después, sí se entregarán nuevos turnos.

Pese a esto, varios usuarios acudieron en busca de un turno para renovar sus documentos. Ellos recibieron la información sobre cómo debían hace el trámite y les pidieron que vuelvan otro día.