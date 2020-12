Presidente del Tribunal Contencioso Electoral dice que el CNE se ha tardado 44 días en el caso Justicia Social

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, lanzó dardos en contra de los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el incumplimiento de la sentencia sobre el movimiento Justicia Social, que pugna por inscribir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa para los comicios del 2021.

El magistrado se presentó ante la prensa este lunes 14 de diciembre el 2020 y dijo que al parecer “los cinco vocales del CNE sufren de amnesia colectiva, que parece sospechosa”. Aseguró que el CNE, en su conjunto, ha desacatado desde hace 44 días la sentencia que dispuso que Justicia Social siga en carrera electoral, en igualdad de condiciones que el resto de organizaciones políticas, tras recuperar su personería jurídica.



Señaló que la sentencia emitida el 30 de octubre y el auto resolutivo del 8 de diciembre pasados, establece una reivindicación, vía medidas de reparación, en término de equidad, tiempo y trámite para Justicia Social. “Al TCE no le interesa quien gane las elecciones, tiene una misión, garantizar derechos de participación y verificar la transparencia de los actos electorales”.



Cabrera defendió la legalidad de los fallos a favor de Justicia Social, a través de una cronología sobre el caso. Recordó que el 19 de julio el CNE inició un proceso administrativo de revisión contra cuatro movimientos, entre ellos Justicia Social, tras una recomendación de Contraloría. El ente dispuso, como medida cautelar, la suspensión de los movimientos.



Sin embargo, dichas medidas fueron recovadas por el TCE el 14 de agosto y el fallo se ejecutó el 17 de ese mismo mes. “Por tanto, Justicia Social estuvo en condición de hacer primarias a partir del 18 de agosto”. Recordó que esa fase del calendario, para los procesos de democracia interna, duró entre el 9 y el 23 de agosto, por lo que el grupo solo tuvo cinco días para ese trámite.



Pero, según Cabrera, eso no fue lo más grave, pues un día antes del llamado a elecciones, es decir el 16 de septiembre pasado, el CNE resolvió eliminar a Justicia Social del registro de organizaciones políticas. La inscripción de candidatos se efectuó entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. “Al 18 de septiembre Justicia Social no existía, no tenía vida jurídica, estaba fuera del registro, y no podía presentar candidaturas. En Ecuador solo pueden presentar candidatos las organizaciones políticas debidamente reconocidas y registradas”, comentó.



Cabrera dijo que la inexistencia de Justicia Social duró hasta el 3 de noviembre, cuando se ejecutó la sentencia del 30 de octubre que el CNE todavía no aplica. “Justicia Social estuvo sin vida jurídica 49 días”, señaló.



Cabrera marcó distancia con los comentarios de las autoridades del CNE, quienes señalan que estaría en riesgo el cumplimiento del calendario electoral. “No está en riesgo el proceso electoral, está en riesgo la participación de adherentes de una organización política, no existe una sola razón para pretender postergar las elecciones o vender la idea de una necesidad de aplazamiento”, señaló.



Incluso, divulgó una certificación emitida por el propio CNE, en la que se advierte que no existen impugnaciones pendientes, en sede administrativa, referentes a las elecciones de febrero próximo.



En esa línea, dijo que en el TCE solo hay cuatro causas pendientes por resolver y que tres de ellas se sustanciarán este mismo lunes. Recordó que las sentencias del Tribunal son de última instancia, de obligatorio cumplimiento y que constituyen jurisprudencia.

“Las sentencias no pueden ser interpretadas al antojo o cumplidas parcialmente”. Agregó que su incumplimiento, puede constituirse en un delito penal, en una infracción electoral y están sujetas a medidas administrativas que establece el Código de la Democracia.