El presidente de México cree que el tratado comercial será ratificado por EE.UU. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este viernes 11 de octubre del 2019 que el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, puede ser ratificado este mes por el Congreso de Estados Unidos.

"Yo creo que puede ser en este mes, aprobarse, no veo conflictos mayores, creo que no conviene a nadie que se demore, que se retrase, la aprobación (ratificación) del tratado en Estados Unidos", dijo el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.



El presidente se reunió el pasado martes en la Ciudad de México con legisladores del partido demócrata de Estados Unidos para tratar algunos asuntos, entre ellos la ratificación del tratado, algo que, según López Obrador, "conviene a las tres naciones".



"Es importante no solo para México sino para Estados Unidos y Canadá", aseguró.



Y a esto reiteró que la ratificación del tratado no debe mezclarse con la campaña política de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo año en Estados Unidos.



"Queremos que se aísle lo más que se pueda este asunto para que no se involucre en las diferencias que se generan por contiendas políticas electorales, las situaciones que despiertan los procesos electorales no deben de contaminar la ratificación del tratado", aseguró.



En el caso de Canadá, que celebrará comicios el próximo 21 de octubre, el escenario se ve más favorable, "con mejores condiciones" para que se ratifique.



El Senado de México ya ratificó el tratado el pasado 19 de junio y está a la espera de que lo hagan los otros dos países.



El pasado 25 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda que el Congreso de su país pueda ratificar antes de las elecciones de 2020 el tratado comercial T-MEC con México y Canadá, debido a la intención de la oposición demócrata de iniciar un juicio político en su contra.

Para que el Congreso ratifique el T-MEC, firmado el pasado diciembre por los tres países norteamericanos para sustituir al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acceda a someter el acuerdo a votación en la Cámara Baja, algo que no ha hecho todavía.



El pasado martes López Obrador envió una carta a Pelosi para pedirle que se avance en la ratificación del tratado.