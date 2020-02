Presidente de México impulsa reforma judicial para 'defender a los débiles'

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, firmaron este miércoles una iniciativa de reforma judicial que enviaron al Legislativo y que busca, según el Gobierno, "defender a los débiles".

"Me place mucho que se vayan a fortalecer las defensorías de oficio. Que haya abogados para defender a los débiles", dijo López Obrador en la conferencia matutina desde Palacio Nacional y antes de rubricar la iniciativa de ley.



Anteponiéndose a las críticas, el mandatario indicó que esta reforma judicial busca trabajar de manera "coordinada" pero respetando la independencia entre los poderes.



Zaldívar, quien ha sido cuestionado por su afinidad con López Obrador, agradeció al presidente que se tomara como base de la reforma la propuesta emanada del propio Poder Judicial.



Consideró que la estructura actual es "adecuada" por lo que no conviene una gran reforma para cambiar la SCJN o el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino una reforma "funcional".



"Se requiere un poder judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado", apuntó Zaldívar, que dijo que lo que se presenta hoy es una reforma judicial de "gran calado" y con diversos ejes.



Entre los principales cambios está el de "buscar fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el poder judicial".

Además, se buscará capacitar a los jueces para que tengan un perfil "más cercano", "capacitado" y "sensible", instando a tener una "verdadera" escuela judicial.



También se hace "una apuesta" para ir avanzando como política pública la "paridad de género" y, en consonancia con lo expresado por el presidente, impulsar un "nuevo perfil" de defensores públicos que sean "verdaderos abogados de los pobres".

"De aprobarse esta reforma avanzaremos hasta el logro de una justicia plena y completa" y hacia lograr que renazca "la esperanza de la gente en la justicia", subrayó Zaldívar.



En México, se estima que más del 98 % de los crímenes queda en la impunidad.



El acto oficial para presentar esta reforma judicial tendrá lugar este mismo miércoles en la sede de la SCJN y será encabezado por Zaldívar junto con diputados, senadores y altos funcionarios del Ejecutivo.