Presidenta de Bolivia pide que Evo Morales responda por denuncias de abuso sexual contra menores

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó este viernes 28 de agosto del 2020que el exmandatario Evo Morales debe responder por el “horror” de los supuestos abusos sexuales a menores que denuncia su Gobierno.

“Evo Morales debe dar explicaciones por el horror del abuso sexual contra menores. Explicaciones ante la justicia y explicaciones ante el país”, señaló la mandataria derechista en su cuenta de Twitter.



El Ministerio de Justicia boliviano presentó el jueves de la semana pasada una denuncia penal contra el izquierdista Morales, refugiado en Argentina desde fines de 2019, por estupro, trata y tráfico de personas, en la que se lo acusa de obligar a una menor de edad a mantener relaciones sexuales con él.



A esa acusación se sumó este lunes una segunda denuncia por estupro, por otra supuesta relación amorosa con una menor, con la que Morales habría tenido un hijo.



El Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales afirma que estas denuncias solo buscan “un impacto político-electoral” en la campaña para los comicios presidenciales y legislativos del 18 de octubre.



La canciller boliviana Karen Longaric, por su parte, afirmó que Argentina debería “deshacerse” de Morales, debido a la gravedad de las denuncias en su contra.



“Tarde o temprano Argentina tendrá que deshacerse de Evo Morales ” , dijo la jefa de la diplomacia boliviana, citada por el diario El Deber.



“El Gobierno argentino tendrá que deshacerse de ese personaje, al cual están protegiendo a ultranza”, agregó.



Longaric lamentó el apoyo que recibe Morales del gobierno de Alberto Fernández, a pesar de reiterados reclamos diplomáticos.



La Paz considera que el expresidente mantiene una constante actividad política en Buenos Aires, lo que violaría su condición de refugiado.

No es la primera vez que el Gobierno transitorio de Áñez presenta denuncias contra Morales. Anteriormente lo acusó de delitos de “sedición y terrorismo” por la violencia social ocurrida entre octubre y noviembre del año pasado, en los días en que Morales renunció.



Áñez había dicho el miércoles que las supuestas relaciones sentimentales de Morales con menores “tienen que ser castigados” y que “esto no quedará en la impunidad”.



“Los delitos de estupro y pedofilia son indignantes e imperdonables, sobre todo si son cometidos por un ex mandatario. Es una vergüenza para todos los bolivianos”, expresó entonces la mandataria en Twitter.