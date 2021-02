Los presidenciables hacen campaña en caravanas y en foros virtuales

Este martes 2 de febrero, los 16 candidatos realizaron actividades proselitistas, a solo dos días del fin de la campaña. Los eventos de los postulantes se centran en caravanas motorizadas, por las restricciones debido al covid-19, y a foros y entrevistas virtuales por redes sociales.

El domingo 7 de febrero son las elecciones generales, y se eligen un binomio presidencial ,37 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.



Andrés Arauz, Unes



El candidato presidencial de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, encabezó una caravana motorizada en Riobamba, capital de Chimborazo. El recorrido se efectuó la tarde del lunes 1 de febrero. En dos barrios se reportaron incidentes entre seguidores de Unes y moradores del sector.



Un multitudinario cierre de campaña, como de épocas previas a la pandemia, se registró la tarde del lunes 1 de febrero en la avenida 9 de Octubre, del centro de Guayaquil. El acto lo encabezó Carlos Rabascall, candidato a la Vicepresidencia de Unes. La cita desbordó la céntrica avenida en una marcha que se inició en el Parque Centenario y concluyó nueve cuadras al este, a la altura de la 9 de Octubre y Malecón.



Este martes 2 de febrero, el candidato Presidencial de Unes tenía previsto recorrer las provincias de Los Ríos y Santa Elena. Se anunció que el jueves 4 de febrero Arauz cerrará su campaña en Quito, en el Parque El Arbolito.

El candidato Andrés Arauz hizo campaña en una caravana. Foto: Cortesía



Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica



El expresidente y coronel en servicio pasivo Lucio Gutiérrez, candidato presidencial de Sociedad Patriótica, ha mantenido una agenda de dos días, entre el lunes y hoy, martes 2 de febrero del 2021, recorridos por Guayaquil.



El candidato visitó el Mercado Suroeste de Guayaquil, en donde dialogó con los comerciantes y realizó “encuestas de carne y hueso”, según dijo.



Durante una rueda de prensa, acompañado por candidatos a la Asamblea de esta tienda política, presentó sus ofertas de campaña y dijo que se enfocará en recuperar la economía, el empleo y fortalecer la dolarización.



“Este 7 de febrero será la madre de todas las batallas electorales. Es una situación de vida o muerte. O terminamos con la corrupción o la corrupción terminará con los ecuatorianos”, manifestó.

Los simpatizantes acompañaron al candidato Lucio Gutiérrez en un recorrido. Foto: Cortesía



Gerson Almeida, Ecuatoriano Unido



Desde el lunes 1 de febrero, el binomio presidencial por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Martha Cecilia Villafuerte, arrancó con su cierre de campaña.



En Esmeraldas, los candidatos realizaron caravanas y encuentros con el sector empresarial, gremios, asociaciones y dirigentes barriales.



Almeida habló de la activación económica que necesita el país.“El Ecuador necesita apartarse del dogma político que nos ha postrado en el subdesarrollo. El país necesita políticas de Estado, necesita gente comprometida”, dijo.



El binomio continuará su recorrido de cierre de campaña este martes 2 de febrero en Azuay. Y el miércoles hará lo propio en Guayaquil.

El candidato Gerson Almeida hizo un recorrido y se reunió con dirigentes barriales. Foto: Cortesía



Isidro Romero, Avanza



El empresario Isidro Romero, candidato presidencial de Avanza, estuvo este martes 2 de febrero del 2021 en Manabí. Allí minimizó las supuestas amenazas a su vida, que habría recibido en los últimos días y reiteró que no lo callarán.



“No me voy a poner chaleco antibalas, como me sugieren. El mejor escudo protector para mi vida es el escudo del pueblo ecuatoriano. Tengo el pecho abierto y en él está el escudo del Barcelona”, indicó Romero.



Romero mantuvo reuniones con la Cámara de Comercio de Jipijapa, un almuerzo con sus seguidores en Portoviejo y para esta tarde tiene programada una caravana en Manta.



En la víspera estuvo en Los Ríos para su cierre de campaña. Este miércoles estará en Quito, con una caravana que irá desde la Tribuna de la avenida De los Shyris hasta la Tribuna del Sur. Y el jueves concluirá este proceso en Guayaquil.

Isidro Romero participó en un encuentro con representantes gremiales, durante su campaña Foto: Cortesía



Carlos Sagnay, FE



El candidato presidencial Carlos Sagnay, de FE, es uno de los menos activos en la campaña. En lugar de recorridos o caravanas, sus actividades se han limitado a conceder entrevistas a medios de comunicación.



Para el jueves prepara una concentración en Guayaquil, en medio de una controversia con el líder del partido, Abdalá Bucaram Ortiz, quien le retiró su respaldo a pocos días de acudir a las urnas.



Xavier Hervas, ID



El candidato del partido ‘naranja’ realizó el martes 2 de febrero del 2021, un recorrido en la provincia del Cañar. Allí visitó en una caravana las poblaciones de Cañar, Biblián y Azogues. Luego, tenía previsto realizar, en la tarde noche, otro encuentro con sus simpatizantes en Cuenca, desde el redondel de la Avenida 12 de Octubre,el Puente Centenario, la Calle Larga para terminar en el sector de San Sebastián.



El candidato realizará mañana a las 10:00 un conversatorio virtual con medios de comunicación para hablar sobre su iniciativa Cruzada Anticorrupción por el país.

El candidato Xavier Hervas hizo un recorrido por provincias. Foto: Twitter



Pedro José Freile, Amigo



Pedro José Freile, candidato presidencial del movimiento Amigo, realizará únicamente contactos por Zoom con medios de comunicación y hará transmisiones en vivo desde hoy hasta el cierre de la campaña, el jueves próximo.



El departamento de prensa del postulante aseguró que Freile ha desistido de hacer una campaña tradicional, con caravanas y concentraciones, y ha apostado a los encuentros online. La noche de hoy, martes 2 de febrero del 2021, estará en vivo en un Facebook Live, donde contestará preguntas a quienes se conecten.



Mañana, en cambio, tendrá entrevistas radiales con medios de Chimborazo, y luego con otros de Quito hasta las 09:00. Luego, a las 10:00 realizará una rueda de prensa virtual con medios de comunicación de Manabí.



Yaku Pérez, Pachakutik



El presidenciable de Pachakutik, Yaku Pérez, cerró su campaña el lunes 1 de febrero en Guayaquil. El candidato del movimiento indígena ofreció una rueda de prensa y posteriormente encabezó una caravana por las calles de la urbe porteña. Pérez se movilizó en bicicleta junto a su compañera de fórmula, Virna Cedeño. Este martes 2 de febrero el candidato cumplió agenda en Quito, específicamente en la sede de Pachakutik.



Para el miércoles 3, Pérez cerrará su campaña en la capital. Según su equipo de campaña, encabezará una caravana que partirá desde Cutuglagua, al sur de la urbe, y que culminará en el histórico parque El Arbolito.

Yaku Pérez mantuvo un encuentro en la sede de Pachakutik. Foto: Cortesía



Gustavo Larrea, Democracia Sí



El candidato presidencial de Democracia Sí, Gustavo Larrea, visitó el 1 de febrero la provincia de Esmeraldas. Este martes se reunió con Jorge Yunda, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. En el encuentro también participó Alexandra Peralta, su compañera de fórmula. Después de la cita, Larrea lideró una caravana por las calles del Centro Histórico de la Capital. El miércoles 3 de febrero el aspirante recorrerá las calles de Ibarra. Su cierre de campaña lo realizará en Quito, pero aún no se definen las actividades.

El candidato Gustavo Larrea se reunió con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Foto: Cortesía



Guillermo Lasso, Creo-PSC



El postulante de Creo-PSC, Guillermo Lasso, tuvo este martes 2 de febrero una amplia actividad en Manabí.



Inició una caravana motorizada en Chone. Luego, efectuó una rueda de Prensa en Portoviejo y posteriormente viajó hacia Manta. Allí anunció que declarará en estado de emergencia al sector sanitario para impulsar proyectos de agua potable en esa provincia. Lasso mencionó que en su gobierno, la Junta Cívica de Manabí debería asumir las competencias del agua, electricidad, el puerto de Manta y del aeropuerto.



El presidenciable estará mañana en Cuenca, con representantes de los GAD del Azuay, y en la tarde hará el cierre de la campaña en Quito con una caravana en el sur de la urbe.

El candidato Guillermo Lasso realizó una caravana que fue transmitida en vivo por redes sociales. Foto: Twitter



Guillermo Celi, SUMA



El candidato presidencial del movimiento SUMA, Guillermo Celi, cerró su campaña electoral en Guayaquil. A bordo de un camión y acompañado de sus candidatos para la Asamblea, el presidenciable arrancó una caravana motorizada desde la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad.



Antes de empezar la jornada, el candidato manabita recordó a sus simpatizantes varias de sus propuestas de campaña, entre ellas, incentivar la inversión extranjera, la generación de empleo, reducir el IVA y adoptar medidas para la seguridad pública.



Luego la caravana partió desde ese sector, a la altura del Registro Civil de los Esteros, en dirección al centro de la urbe porteña. Llegó al centro y saludó a los ciudadanos que transitaban a lo largo de la avenida Quito.



Celi tiene previsto cerrar su campaña en el norte de Manabí este 3 de febrero del 2021. De acuerdo con su agenda, liderará una caravana en el cantón Chone. La jornada empezará en la calle Raymundo Aveiga y culminará en el barrio Heidi Mari.



Juan Fernando Velasco, Construye



El cantante y exministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, recorrerá este martes 2 de febrero del 2021 la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona Santiago. Y mañana estará en Guayaquil como parte de sus cierres de campaña, según su oficina de prensa.

El candidato Juan Fernando Velasco hizo un recorrido en moto. Foto: Cortesía



Paúl Carrasco, Podemos



Paúl Carrasco, candidato presidencial de Juntos Podemos, cumplió agenda en la sierra-centro el lunes 1 de febrero. El aspirante visitó Riobamba, Tungurahua, Ambato y Latacunga. Este martes 2 de febrero visitó barrios de Cuenca, su ciudad natal. El miércoles 3 el exprefecto de Azuay cerrará su campaña en Quito. Así lo anunció su equipo de campaña.

El candidato Paúl Carrasco se reunió con representantes de barrios de Cuenca. Foto: Cortesía



Ximena Peña, Alianza País



La candidata presidencial de la lista 35, Ximena Peña, amaneció este martes, 2 de febrero de 2021, en un desayuno con dirigentes barriales en el norte de Quito. Ahí escuchó las necesidades de la comunidad y ratificó su compromiso de atender las demandas si gana la Presidencia.



A partir de las 17:00 estaba prevista una concentración en la Tribuna de los Shyris, en el norte de la capital, para el cierre de campaña. Según la convocatoria, las caravanas del movimiento Alianza País saldrán desde distintos puntos, como la calle Cusubamba, en el sur, y de la sede de Alianza País en San Juan, en Calderón, para confluir en la avenida De los Shyris.



En la víspera, el lunes 1 de febrero, Peña estuvo en su natal Cuenca, donde se reunió con los gobiernos parroquiales del Azuay. También ofreció atender las demandas prioritarias de obras y transferencias de recursos. “Nuestro compromiso siempre será con los más necesitados”, dijo en su cuenta de Twitter.



Peña informó que el domingo 7 de febrero votará a primera hora en su ciudad, Cuenca, en el Colegio Miguel Merchán.



César Montúfar, Honestidad



César Montúfar, candidato de la Alianza Honestidad, promueve el “voto valiente” a través de sus redes sociales. En las últimas horas ha publicado videos en que rechaza que algunos personajes pretendan atemorizar y ofrece derrotar a las “mafias que atracaron al país”.



El postulante presidencial de las listas 17-51 mencionó que los ecuatorianos son gente decente y su propuesta es recuperar al Ecuador del robo, del atraco, de la inseguridad y la muerte. “Derrotaremos a las mafias que han secuestrado al Estado”.



Montúfar también asistió este martes 2 de febrero de 2021 a la Fiscalía General para rendir su versión en la investigación que se sigue por la adquisición de pruebas covid-19 para Quito.



En su cuenta de Twitter, el presidenciable informó que en su declaración había pedido la vinculación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la instrucción fiscal por la compra con supuesto sobreprecio de pruebas de covid-19 para la capital.



Giovanny Andrade, Unión Ecuatoriana



Giovanny Andrade visitó provincias amazónicas entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Según su equipo de campaña, estuvo en Pastaza, participó en un recorrido por Mera, Shell, Puyo y Santa Clara. El aspirante atendió a medios de prensa local. Este martes 2 de febrero Andrade permaneció en Guayaquil. El miércoles, en cambio, se trasladará a Machala, provincia de El Oro. Para su cierre de campaña visitará Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, en la frontera con Perú.