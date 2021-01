En 2020, el presentador Efraín Ruales ya dijo que tenía llamadas intimidatorias y habló de mafias

El presentador de televisión Efraín Ruales, que fue asesinado la mañana de este miércoles 27 de enero del 2021, había grabado un video en junio del año anterior. En la publicación habló de “mafias” y de llamadas en las que supuestamente le decían que “tenga cuidado”.

“Es una lástima hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Mi madre, mi familia, mis hermanos y amigos me dijeron que no era necesario, pero hay personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico que los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece días después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos refiriéndome a la corrupción”, dijo Ruales en la grabación.



El video se titula 'La mentira sin patas'. Fue subido a sus cuentas de redes sociales el 11 de junio del 2020.



En esa grabación, Ruales se refirió a una publicación que apareció en Facebook en la que se informó de un supuesto vínculo comercial con Daniel Salcedo, involucrado en la comercialización ilegal de insumos médicos durante la pandemia. El presentador negó cualquier tipo de relación.



Al final de la publicación, Ruales dice: “Qué coincidencia que justo cuando decido alzar mi voz contra la corrupción justo aparecen estos inventos. Pero más dolor me da que muchas personas caigan en esas mentiras y comenten irresponsablemente. Mire, dicen que la mentira tiene patas cortas, pero esta mentira no tiene ni patas, ni una sola fuente. Solo alguien que se sintió ofendido por mis mensajes de los domingos y pasó esto. ¿Qué buscan las mafias? ¿callarme? Tranquilos, porque yo no pienso entrar en la política, así que relájense. Mi interés no es involucrarme en un mundo que lastimosamente está infestado”.