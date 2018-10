Preocupación entre deportistas que acuden al Parque Metropolitano por asalto a cinco adolescentes

LEA TAMBIÉN

La gente que acude a realizar deporte en el Parque Metropolitano de Quito todavía comentaba la mañana de hoy, jueves 11 de octubre del 2018, sobre el asalto perpetrado contra cinco adolescentes, la tarde del pasado lunes, en una casa abandonada de ese sector.

Entre las personas hay preocupación. Moraima Vizuete, de 39 años, salió a trotar la madrugada de hoy. Le da miedo hacer deporte desde temprano.



"La seguridad de los guardias y policías es baja. Se supone que instalaron cámaras, pero no me siento segura", precisó. Ella cuenta que dejó de ir al Metropolitano hace 5 meses por temor a ser víctima de la inseguridad. Hoy volvió a hacerlo.

Para Gustavo Cevallos, en cambio, el parque es seguro. No obstante, "no entiendo, para qué hay guardias aquí. Cuál es su papel".



Denesi Trujillo, de 48 años, opinó lo mismo. La razón: nunca tuvo problemas de inseguridad cuando ha salido a hacer ejercicio, pero a los guardias nunca se los observa. "Solo están en las garitas y no tienen disposición de recorrer el parque o auxiliar cualquier evento que se presente".



A su juicio, los celadores no están capacitados para atender emergencias relacionadas con la inseguridad. "No tienen esa disposición de servir al ciudadano en un robo, lo único que tienen es un radio de comunicación y la gente que atraca está armada. Ante eso, ¿cómo va a exponerse para salvarle a alguien?".

El coronel Franklin Espinoza es comandante policial del Distrito Iñaquito. Aseguró que la familia de los cinco adolescentes ya presentó la denuncia en la Policía por lo sucedido la tarde del lunes.

Pidió a los padres de familia que traten de acompañar a sus hijos menores de edad cuando visitan parques grandes.



"Hemos encontrado botellas de licor, cajas de cigarrillos y preservativos, son lugares que se prestan para cualquier tipo de cosas", precisó el oficial. De otro lado, se verifican las imágenes captadas por las cámaras de seguridad el día del asalto.

El coronel Franklin Espinoza, comandante del Circuito policial Iñaquito, habla sobre la seguridad en los parques.



Este Diario conversó con una de las familiares de las víctimas del asalto. Aseguró que tuvieron problemas con el sistema informático para ingresar la denuncia por este caso.



"Primero tuvimos problemas en la Fiscalía. Luego acudimos a la Casa de la Justicia en Carcelén. Nos tuvieron esperando durante la tarde (del martes), se fue el sistema dos veces", contó.



Tampoco lo lograron en el tercero. Los familiares de los chicos trataron de denunciar el miércoles y tampoco lo lograron. "Al momento que estaban terminando el trámite, la denuncia se borró y eran las 15:30".



Esperan que hoy, jueves 11 de octubre del 2018, la denuncia sea presentada.