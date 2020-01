El Municipio de Ambato cobra los impuestos de 92 244 predios

LEA TAMBIÉN

El pago del Impuesto Predial y la Contribución Especial por Mejoras se cumple sin inconvenientes en Ambato. Decenas de personas llegaron este jueves 2 de enero del 2020 a las 4 ventanillas abiertas en los edificios Sur y Norte del Municipio para cancelar y obtener un descuento.

Este año, el impuesto predial se incrementó en 1,79%. Norma Sánchez, tesorera del Cabildo, contó que alrededor de 92 244 predios pagarán este tributo. Para facilitar la atención a los contribuyentes se abrieron ventanillas de recaudación en el edificio Matriz, edificio Centro, Dirección de Tránsito, Agencia Norte (Izamba), los mercados Modelo y Simón Bolívar, y la oficina de Servicios Públicos en la calle Collahuazo y Shyris.



Indicó que los habitantes de las parroquias Izamba, Martínez, Atahualpa, Cunchibamba, Constantino Fernández, Unamuncho, Atocha, Ficoa, Pinll y Quisapincha podrán hacer el pago en la agencia de Izamba. El horario de atención es de 08:00 a 18:00.



El director de Avalúos y Catastros del Municipio, Manuel Guzmán, explicó que se cobrará el valor de 64 obras directas que se han construido y benefician en forma directa al contribuyente; por ejemplo, aceras, bordillos, veredas, asfaltado, adoquinado, empedrado, pavimentado y otras.



También hay 14 obras indirectas, como la construcción del mercado Simón Bolívar, el puente Juan León Mera, la plaza Urbina y los ingresos a la ciudad, las cuales sirven a todos los ambateños.



Aclaró que el cobro de los impuestos por las inversiones en estas obras se efectúa en cuotas, que van de 8 a 10 años. La idea no es afectar a la economía de la gente.



Kléber Ichina, morador de la parroquia Unamuncho, en el norte de Ambato, aseguró que en junio del año pasado pagó USD 15,29, mientras que este año fue USD 15,05. “La disminución se debe a que el año anterior no se benefició del 10% de descuento que se registra en los primeros 15 días de enero. No le afectó la actualización catastral”.



El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, dijo que los ambateños tienen una cultura de buenos pagadores y se comprometió a invertir los recursos en la construcción de las grandes obras que requiere la ciudad para lograr un desarrollo. Se trabajará en vialidad, dotación de agua potable y alcantarillado.