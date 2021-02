Precios en televisores importados variarán después del primer trimestre

El ajuste de precios en los televisores grandes (50 a 75 pulgadas) importados se verá después del primer trimestre, según representantes del sector de electrodomésticos. Esto luego de que entrara en vigor, el pasado 1 de enero, la Resolución 021-2020 del Comité de Comercio Exterior (Comex), que reforma el arancel que se aplica a televisores importados.

La Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec) refirió que, al momento, no existe un cambio de precios dentro de los almacenes ya que aún tienen inventarios. En las perchas de las principales cadenas los bienes continúan con los valores del mes anterior e incluso tienen descuentos de entre el 30% y 40%.



Andrés Mata, presidente del gremio, explicó que el impacto real se podrá medir después del primer trimestre. “Es algo que se irá ajustando con el pasar de los meses”, dijo.



Cuando se estableció la reforma, la Asadalec advirtió que el incremento en el costo bordeará el 17% en los televisores importados.



El Gobierno realizó la reforma al arancel como una medida de apoyo para la industria local, que genera 547 plazas de trabajo directo y más de 2 000 empleos indirectos.



La medida específicamente ajustó la tarifa para los aparatos grandes que tienen más de 50 pulgadas y hasta 75 pulgadas. El impuesto, que era del 20%, ahora es mixto. Es decir, de un 5% más un valor en dólares por unidad de USD 158,14. Y los televisores extragrandes de más de 75 pulgadas se gravan con 20%. Para los televisores menores de esos tamaños no se modificó el arancel mixto vigente.



Por el lado de los productores, se indicó que, al momento, continúan produciendo los bienes con materia prima y CKD’s importados en los que no varió el arancel. También señalaron que la demanda en Ecuador hacia el producto nacional de tamaños grandes todavía no se evidencia porque la medida tiene poco tiempo de su entrada en vigor.