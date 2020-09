Mejores precios y mayor tecnología son los beneficios de los consumidores de tecnología que llega sin aranceles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mejoras en precios y tecnología son los principales beneficios que ha traído durante el último año la reducción arancelaria para equipos tecnológicos.

El pasado 8 de octubre del 2019 entraron en vigencia las resoluciones 24 y 25 del Comité de Comercio Exterior (Comex), a través de las cuáles se dispuso la eliminación de aranceles para productos como computadoras, teléfonos celulares, laptops, entre otros.



A decir de expertos y comercializadores de tiendas, esto ha permitido que más personas tengan acceso a estos dispositivos gracias a que mejoraron las condiciones del mercado.



Los beneficios han sido clave tras la pandemia, debido a la amplia demanda de equipos para desarrollar actividades como teletrabajo, teleducación y más.



Stalin Sacoto, gerente administrativo de Novicompu, señala que, por ejemplo, una computadora con un disco de un tera, ocho gigas en RAM y CoreI 7, costaba USD 1 100, mientras que ahora vale USD 800. Además, la tecnología que llega al país ha mejorado y los almacenes tratan de estar a la parte de las innovaciones.



Actualmente, dice el comercializador, los saltos tecnológicos se dan cada 45 días.



Los requerimientos de los ciudadanos, principalmente tras el regreso a clases, son de máquinas que tengan buena capacidad de video, para las conexiones.



Patricio Estrada, docente del MBA de la Universidad de Las Américas (UDLA), considera que para ampliar los beneficios de los ciudadanos es importante que se produzca una reducción arancelaria para repuestos de una amplia variedad de equipos como computadoras y tabletas.



Esto último debido a que tras la pandemia hay un mayor uso de los dispositivos, lo que puede generar daños. Para no comprar, la gente opta por acudir a servicios técnicos que, en algunos casos, requieren de nuevas partes y piezas.



En cuanto a teléfonos celulares, el Gobierno sí incluyó la reducción arancelaria tanto para CKD como para equipos armados. Henry Aguilar, comercializador de este tipo de productos, asegura que también se ha registrado reducción de precios y acceso a equipos más avanzados tras las medidas adoptadas por el Comex.



“El modelo Samsung A30s, por ejemplo, el año anterior se podía conseguir en el mercado en USD 280. Este año, la versión nueva del mismo producto, que es el A31, se consigue en USD 245. Es una rebaja sustancial en el valor total y con mejor tecnología”, indicó Aguilar.



Este nuevo modelo, por ejemplo, pasó de 64 gigas en memoria interna a 128; de cámara de 16 megapixeles a 48; de un procesador de menor velocidad a uno mayor (quantum); una pantalla de mejor calidad, entre otros.



También llegan al país teléfonos que son multifunciones y que permiten al teletrabajador o al estudiante realizar varias funciones al mismo tiempo como ver la clase o reunión, revisar una hoja de cálculo, escribir un mensaje, contar con memoria interna duplicada y más.



Al país, además, están arribando productos que antes no lo hacían. Uno de ellos es el Samsung Galaxy Z Fold 2. Se trata de un equipo plegable, con pantalla que puede convertirse en tableta y otras innovaciones. Es de gama alta y precio de USD 1 800.



Con aranceles, dijo Aguilar, costaría USD 300 más. Está orientado a un público de profesionales o ejecutivos.



“Hemos pasado de productos de tecnología básica a 3 y 4 G”, comentó.



Para este empresario otros de los beneficios para el usuario incluyen el hecho de que la gente puede comprar productos legales y con garantía. Además, considera que el Gobierno también obtiene elementos positivos como la reducción del contrabando y un aumento en la recaudación.



Le recordamos algunas de las medidas que se tomaron y sus beneficios para el consumidor.



¿Cuál fue la reducción arancelaria para computadoras, tabletas y teléfonos celulares?



Los celulares pasaron del 15% a cero, las tabletas de 10% a cero y las computadoras del 10% a cero.



¿Qué buscó el Gobierno a través de esta medida?



El incremento de la penetración de teléfonos inteligente en el país del 42% al 62%. Más acceso a otros equipos tecnológicos, como computadoras y tabletas. Además, incrementar la conectividad y la adopción tecnológica por parte de la población.



¿Qué impuestos pagaban antes los equipos tecnológicos importados?



El arancel, el 12% de impuesto al valor agregado, el 0,05% de Fondinfa y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)



¿Se eliminaron todos los impuestos?



No, únicamente se quitó el arancel.



¿La resolución de aranceles para teléfonos celulares fue para todo tipo?



No, solo para smartphones.



En el caso de los teléfonos celulares ¿La reducción de aranceles solo fue para equipos armados?



No, también para el CKD (en piezas).



¿El CKD de celulares pasó a cero?



Sí. Anteriormente, el Comex determinaba que la reducción se aplicaba en base al porcentaje del producto ecuatoriano incorporado, con un arancel mínimo del 3%.



¿Las computadoras de escritorio también tienen cero aranceles?



Sí.



¿Qué determinó el Gobierno con relación a los consumidores?



Que el beneficio de la disminución arancelaria debe trasladarse al consumidor final.