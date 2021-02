El precio del diésel sube de USD 1,33 a 1,37 desde este 11 de febrero del 2021

El precio del diésel, que se emplea en el sector automotriz, registra por octavo mes consecutivo un incremento. A partir de este 11 de febrero del 2021 hasta el 10 de marzo próximo, el galón de este derivado se comercializará en USD 1,37, informó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe).

El incremento actual representa un aumento del 3% con relación al mes anterior. Hasta el 10 de febrero del 2021 el diésel automotriz costaba USD 1,33.



La extra y ecopaís se venderán en el mismo precio del mes previo. Es decir, costará USD 1,758. Esto ocurrirá, aunque el subsidio de estos productos aumentó entre USD 0,17 y 0,28 respectivamente, según la Camddepe. “Esto demuestra que no se está aplicando de manera técnica la fórmula”, mencionó Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de esta entidad.



Los precios de estos derivados fueron fijados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), que regula la cadena de comercialización de los combustibles. Anteriormente, este proceso lo realizaba Petroecuador.



Para la fijación de precios de este mes se continuó aplicando las bandas referenciales que aplican para el diésel premium, diésel 2 y gasolinas extra y ecopaís.



Esto permite que el monto fluctúe hacia arriba o abajo, en un 3% en el caso de los dos primeros y 5% en el caso de los dos últimos, con relación al costo del mes previo.



Con esto, el Gobierno busca que los precios de los derivados alcancen de manera progresiva los costos internacionales, pero protegiendo el bolsillo de los consumidores.



Mientras tanto, la súper –que actualiza su precio según el mercado internacional- subirá alrededor de USD 0,20. Pero como esta última tiene liberado el margen de ganancia el monto a cancelar puede diferir, según las estaciones de servicio.



Mientras tanto, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico. agroindustrial y vehicular no variará.



La ARC realizará operativos para verificar que se cumpla con los precios establecidos para estos derivados.