Dos postulantes pasan a etapa de impugnación en la elección de la ‘Súper’ de Control del Mercado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Danilo Sylva y Sebastián Carrillo continúan en el proceso para la designación del titular de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM). Así lo resolvió este martes 2 de octubre de 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t).

Esa decisión se basó en un informe previo de la Comisión Ciudadana que está a cargo del proceso. Los dos postulantes cumplieron con los requisitos. Mientras que Anabel Salazar Carrillo no fue admitida.



Sylva es abogado y licenciado en ciencias jurídicas y Espinosa es abogado y tiene un diplomado superior en Derecho Tributario. Ambos se someterán a la impugnación de la ciudadanía, antes de que el Cpccs-t haga la elección final.



Ellos forman parte de la tercera terna que el presidente Lenín Moreno ha enviado para este concurso. La primera fue descartada porque dos candidatos no cumplieron con los requisitos y el tercero no pasó la etapa de impugnación ciudadana. La segunda propuesta, en cambio, no cumplió con el principio de alternancia de género.