Postulantes a universidades públicas pueden aceptar cupos hasta este jueves 5 de septiembre de 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta mañana jueves 5 de septiembre del 2019, las personas que aplicaron por un cupo para acceder a la educación superior pública, en la segunda etapa de postulación, deberán ingresar a su cuenta Ser Bachiller para verificar si el sistema les ha asignado la plaza y registrar su decisión de aceptarlo o rechazarlo.

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que en esta fase de aceptación de cupos el sistema solo adjudicará cupos en la primera y segunda opción de carrera. Si los cupos se rechazan o los postulantes no se pronuncian sobre el lugar asignado en la primera opción de carrera ya no podrán ser parte de la siguiente etapa del proceso de admisión 2019, dijo la Senescyt.



Si los aspirantes no obtienen un cupo en esta fase deben volver a ingresar a su cuenta Ser Bachiller en la segunda aceptación, que se efectuará el 9 y 10 de septiembre. En esas fechas el sistema considerará las cinco opciones de carrera elegidas por los aspirantes.



Para la segunda postulación, 26 411 cupos estuvieron disponibles. El 34 % de los postulantes pertenece al segmento de políticas de acción afirmativa que implementa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.



Entre las instituciones de educación superior públicas más demandadas, con respecto a los cupos ofertados, se destacan las universidades Central del Ecuador, Guayaquil, Fuerzas Armadas (ESPE) y Nacional de Loja.



Las carreras de formación técnica y tecnológica más demandadas son Desarrollo Infantil Integral, Contabilidad, Mecánica Automotriz, Desarrollo de Software, entre otros. Mientras que en universidades y escuelas politécnicas están Administración de Empresas, Enfermería, Derecho, Educación Inicial, entre otras.