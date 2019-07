Posponen testimonio de Mueller en la investigación sobre la injerencia rusa

LEA TAMBIÉN

La aparición del fiscal especial Robert Mueller en el Congreso la próxima semana para declarar en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la obstrucción a la justicia del presidente Donald Trump se pospuso, anunciaron medios estadounidenses este viernes 12 de julio del 2019.

Mueller debía testificar el 17 de julio ante el Comité Judicial y el de Inteligencia de la Cámara de Representantes.



Pero los informes de los medios dicen que los miembros de los comités consideraron las sesiones demasiado cortas y que están en curso las negociaciones para audiencias más largas, posiblemente para el 24 de julio.



El informe Mueller, que finalizó en marzo tras más de dos años de investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, documentó numerosos casos de contacto entre la campaña de Trump y Rusia, pero concluyó que no había motivos para aplicar cargos por conspiración criminal contra el mandatario.



El documento también reveló que Trump trató de obstruir la investigación en diez ocasiones, pero Mueller se abstuvo de recomendar cargos criminales contra el presidente.



Tras la resolución, Trump adujo que las pruebas de su inocencia eran claras, mientras que los opositores demócratas del Congreso pidieron más investigaciones e incluso su “impeachment” -un proceso de destitución-, dado que el informe sí denunciaba actos criminales.



El 29 de mayo, en sus únicas declaraciones públicas desde el final de la resolución, Mueller explicó que él no había exculpado a Donald Trump de obstrucción a la justicia, pero que el Departamento de Justicia le impidió acusar al mandatario.



El viernes, el congresista demócrata Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial, anunció que el comité está considerando comenzar un proceso de “impeachment”, pero que todavía no tomaron ninguna decisión final.