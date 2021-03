Portoviejo registra aumento de casos de covid-19; el COE cantonal emitió nuevas medidas

Desde este 20 de marzo del 2021, en Portoviejo, Manabí, rigen nuevas restricciones para evitar contagios por covid-19.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal sesionó el 19 de marzo del 2021. Ahí se analizó el informe del Ministerio de Salud sobre el comportamiento del virus en Portoviejo.



Según datos de esa cartera de Estado, hay un alto índice casos positivos en el cantón. De cada 10 pruebas realizadas, cinco son positivas para covid-19.



Entre el 2020 y lo que va del 2021, Portoviejo ha registrado 8 040 casos positivos. Este año hay 2 482 personas contagiadas.



Freddy Saldarriaga, director de Desarrollo Social del Municipio de Portoviejo, señaló que las últimas cuatro semanas se ha evidenciado un porcentaje alto de fallecimientos asociados al covid-19. En lo que va de marzo del 2021 se han registrado 110 decesos, de los cuales el 39.1% están asociados a este virus.



El funcionario informó que los resultados del aumento de mortalidad en estas últimas cuatro semanas son el resultado de las aglomeraciones de fin de la campaña electoral, elecciones y del feriado de Carnaval.



Las nuevas medidas buscan evitar que la curva epidemiológica continúe en aumento y que se registren aglomeraciones durante el feriado de Semana Santa y en el nuevo proceso electoral para elegir al presidente y vicepresidente del país.



El COE cantonal resolvió que durante las próximas cuatro semanas no se abrirán los bares, discotecas, centros de diversión, centros de tolerancia y toda actividad que no garantice el distanciamiento social.



Se reducirá el aforo de restaurantes, cines al aire libre, teatros y actividades comerciales al 30%. Mientras que los gimnasios, crossfit y centros de entrenamiento tendrán una capacidad del 20%.



Se cerrará el acceso a la playa de Crucita, La Boca y balnearios de agua dulce una vez cumplido el aforo del 25%.



Se establece como horario de funcionamiento para el desarrollo de actividades económicas y sociales hasta las 00:00, con excepción de playas y balnearios que mantienen su horario de apertura, regulado por el aforo, hasta máximo las 17:00.



Se prohíbe la apertura de canchas públicas y privadas, para evitar concentración de personas y reducir el riesgo de contagio, así como también el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, de acuerdo a lo regulado por las ordenanzas municipales.



Los velatorios que no cumplan con el acompañamiento máximo de 10 personas serán suspendidos.



Además, se establece teletrabajo para las instituciones descentralizadas y locales del sector público y privado, para cumplir un 50% de aforo.



Según el Municipio de Portoviejo, se harán controles diarios para regular que se cumplan con las nuevas medidas y las normas de bioseguridad en los locales comerciales.