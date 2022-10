¿Cuál es la situación judicial del exministro Xavier Vera?

El exministro de Energía y Minas, Xavier Vera, en un recorrido del Proyecto Minero Warintza. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Ana Rosero (I)

La Fiscalía General del Estado lleva adelante una investigación previa por presuntos actos de corrupción en contra del exministro de Energía y Minas Xavier Vera Grunauer. El exfuncionario es señalado por la supuesta participación en el delito de cohecho.

Ese ilícito se configura cuando funcionarios públicos o personas que actúen en virtud de una potestad estatal reciben o aceptan beneficios económicos indebidos para sí mismos o para terceras personas, con el objetivo de hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

Según el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cohecho se sanciona con cárcel de uno a siete años.

La indagación contra Vera, quien renunció a su cargo este 28 de octubre del 2022, se encuentra en la primera fase del proceso judicial y por lo tanto es reservada.

La investigación previa implica que agentes recopilan indicios para determinar si existe o no el delito. En esta etapa aún no hay procesados. Por lo tanto, a Vera se lo considera un investigado. Aún no está imputado por el delito de cohecho.

Las diligencias investigativas contra Vera

Una de las formas de investigar un presunto hecho delictivo es recabar indicios a través de los allanamientos a inmuebles.

Esas acciones se ejecutaron en este caso. La noche del jueves 27 de octubre del 2022, miembros de Fiscalía y Policía Nacional realizaron tres allanamientos. Dos incursiones fueron en Quito y una en Guayaquil.

La Fiscalía allanó la casa de Vera en Guayaquil, el que era su despacho en el Ministerio de Energía y también ingresaron a su departamento en Cumbayá, nororiente de Quito. El funcionario vive en ese inmueble los días laborables.

Los agentes se incautaron de dos celulares, una laptop, una tableta y documentos con registros alfanuméricos. Todo fue ingresado bajo cadena de custodia y servirán como indicios para la investigación en su contra.

Las acusaciones contra Xavier Vera

Un medio de comunicación digital difundió unos audios en los que supuestamente Vera ofrece una coima al exgerente de Petroecuador Ítalo Cedeño, a cambio de cargos en la estatal petrolera. Sin embargo, el exfuncionario de la estatal petrolera desmintió esa acusación.

Al exministro de Energía también se lo señala de venta de cargos públicos. Una persona dijo que Vera le solicitó USD 150 000 para un puesto en la Coordinación de Imbabura.

Ese denunciante es Adrián Z. La Fiscalía también allanó la habitación del hotel donde él se hospedaba, en el norte de Quito. El objetivo fue recabar más indicios dentro de esta investigación por presunto cohecho.

Vera habló de apoyo, pero renunció

El ahora exfuncionario del Gobierno de Guillermo Lasso ha negado estar involucrado en actos de corrupción. Tras las acusaciones en su contra, Vera dijo que tenía el respaldo del Primer Mandatario.

"Tengo el apoyo porque él conoce muy bien que esto es una estructura organizada que está atacando al Gobierno. Esto es algo orquestado por las mafias. Mi sector es el que maneja el 30% del PIB y yo simplemente soy una piedra en el zapato”, indicó Vera en una entrevista radial el 27 de octubre, antes de renunciar a su cargo.

Este viernes 28 de octubre Vera remitió un oficio al Mandatario. En el documento señala que tanto él como el Gobierno son víctimas de la corrupción y de grupos desestabilizadores.

“Doy un paso al costado, con el único fin de poder concentrarme enteramente a la defensa a las calumnias vertidas en mi contra en todo este show mediático armado, y evitar el desgaste al Gobierno y al Presidente de la República, que es lo que precisamente buscan estos círculos corruptos”, manifestó.

