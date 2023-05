Cruce de acusaciones entre PSC y oficialismo, tras expulsión de asambleísta Elina Narváez

La asambleísta Elina Narváez dejó el Partido Social Cristiano (PSC). Esta es la segunda baja que registra la agrupación política en el Legislativo. Foto: Flickr Asamblea Nacional

El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, confirmó este miércoles, 3 de mayo del 2023, la expulsión de la asambleísta Elina Narváez, a quien acusó de "sucumbir" a los intereses del Gobierno.

La decisión fue notificada al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), para que "se reorganicen las curules en el Pleno" y que "inmediatamente se quite cualquier logo del PSC o similares que se encuentren en sistemas, relacionados con su nombre o foto", dice el oficio.

Torres se pronunció después de que circulara un documento donde Narváez habría solicitado su desafiliación del PSC, en un formulario que tiene los sellos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El legislador señaló que la salida de Narváez "significa que lamentablemente habría sucumbido a los argumentos del Gobierno en el caso del juicio político" contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, que impulsan el PSC y el correísmo.

La asambleísta, no obstante, aseguró en su cuenta de Twitter que ella "sigue perteneciendo a la bancada del PSC. Hasta la fecha no tenido conversación con nadie del partido ni yo he presentado ningún documento en la Asamblea Nacional que me separe de la bancada", apuntó. Poco después en otro tuit donde anunció que actuará como legisladora independiente.

Narváez se convirtió en asambleísta principal hace más de un año, cuando renunció César Rohón, quien en su momento argumentó que la Asamblea no está cumpliendo con su deber.

En menos de un mes, esta es la segunda baja que sufre el PSC, tras la salida del asambleísta Javier Ortiz, quien denunció presiones de la bancada para comprometerlos a votar por el juicio político contra Lasso, antes de que concluya la etapa de pruebas.

Ahora, el PSC solo conserva 14 de los 18 asambleístas que tenía en mayo del 2021 cuando inició el mandato de la actual Asamblea.

"Nada tenemos que ver"

El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, rechazó las acusaciones del PSC sobre una supuesta "compra de asambleístas" por parte del Gobierno.

#Asamblea | Juan Fernando Flores, jefe del bloque oficialista, rechaza acusaciones sobre "compra de asambleístas" por parte del #PSC. pic.twitter.com/DuGgpbnJZF — El Comercio (@elcomerciocom) May 3, 2023

"No es para nadie un secreto que existe un descontento dentro de la bancada del PSC por las actuaciones, en muchos casos machistas de algunos legisladores de esa bancada, que incluso le han quitado oficinas a asambleístas mujeres. Si ese descontento genera que sus asambleístas se vayan de esa bancada, qué tiene que ver el Gobierno Nacional", enfatizó.

Flores recordó que el próximo 14 de mayo se dará una reconfiguración de la Asamblea para los dos años que restan de su mandato, por lo que consideró que estos asambleístas "tendrán alguna posición válida" para este proceso. "Las únicas ofertas que hay son en supermercados y tiendas, nosotros nada que tenemos que ver en ese sentido sobre las responsabilidades que se tengan en cada una de las bancadas".

