Nuevos vocales del Cpccs anuncian prioridades, tras posesión en Asamblea

Los nuevos consejeros fueron posesionados por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Foto: Twitter Asamblea

Roger Vélez

Graciela Mora, Carlos Figueroa, Alan Molestina, Teddy Tama, Mauricio Gallardo, Marlene Montesinos y Catalina Pérez fueron posesionados por la Asamblea como nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los cuatro primeros actuarán como titulares del organismo, junto con Olindo Nastacuaz, Mónica Moreira y Gina Aguilar, quienes fueron posesionados semanas atrás por el Parlamento. Mientras que Gallardo, Montesinos y Pérez actuarán como suplentes.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se reunió en privado con Graciela Mora. A diferencia de Figueroa, Molestina y Tama, que debieron esperar en otro espacio. "Fue una reunión protocolaria", aseguró Mora, quien se apartó cuando el resto de consejeros respondían preguntas de la prensa.

Los nuevos consejeros acudieron al hemiciclo legislativo acompañados de sus familiares. La posesión constaba como único punto de la sesión 836 del Pleno, pero una asambleísta del correísmo pidió modificar el orden del día para discutir un proyecto de resolución sobre la situación de la Amazonía.

Los consejeros debieron esperar más de una hora. Este procedimiento se venía dilatando desde que el 23 de enero pasado la Corte Constitucional destituyó al Pleno del Cpccs por incumplir una sentencia que le obligaba a designar un nuevo titular de la Judicatura.

Figueroa manifestó que el nuevo Cpccs llega con “una camisa de fuerza”, pues la Corte dispuso que este organismo cumpla con dicho proceso, conforme a la última terna remitida por la Corte Nacional de Justicia.

“Creo que la mayoría somos independientes y espero que esa independencia se refleje en nuestras resoluciones”, apuntó.

“Auditar todo”

Teddy Tama anotó que los concursos que dejó en marcha el anterior Consejo de Participación deberán continuar conforme a la ley. Sin embargo, consideró que se deberán transparentar las actuaciones de las comisiones ciudadanas de selección.

“Hay que hacer un control y una revisión sobre lo que han hecho los consejos anteriores y hay que auditar todo. Nosotros tenemos que transparentar nuestra acción, tenemos que diferenciarnos sobre lo que ha sucedido en el pasado”, enfatizó.

El consejero Alan Molestina aseguró que no habrá borrón y va de nuevo en los concursos. “Eso sería un gran error. Siempre hay que coger todo lo bueno, que está dentro de la legalidad y seguir adelante. No somos políticos, no obedecemos a ninguna ideología”, dijo.

Aseguró que todas las resoluciones adoptadas por el Pleno del Cpccs son válidas, aunque dijo que “habrá que hacer una revisión de cómo están para con celeridad poder continuar”.

“Vamos a actuar con mucha transparencia, honestidad, eficacia y efectividad. Ha sido muy infructuosa la labor de este Consejo de Participación Ciudadana y esperamos que ahora lo haga como debe ser, con la celeridad del caso y la eficiencia”, prometió.

Los consejeros prevén instalar la primera sesión este viernes 10 de febrero. Junto con Olindo Nastacuaz, Gina Aguilar y Mónica Moreira, estarán en el cargo hasta que en mayo próximo asuman los nuevos consejeros electos el 5 de febrero pasado.

